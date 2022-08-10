Пушилин сообщил о начале процесса над пленными в Мариуполе до конца лета

Денис Пушилин (Фото: РИА Новости)

Первый процесс над военнопленными в Донецкой народной республике, вероятно, начнется в Мариуполе до конца лета, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Идет активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача — максимально открытое проведение трибунала», — уточнил он.

Пушилин указал, что для открытого процесса нужна исчерпывающая доказательная база, также необходимо пригласить международных деятелей и СМИ для освещения процесса.

О том, что трибунал над украинскими военнопленными пройдет в несколько этапов, а первый состоится в Мариуполе, Пушилин говорил еще в конце мая. Речь шла о суде над бойцами, сдавшимися в плен на территории мариупольского завода «Азовсталь».

Тогда же Пушилин сообщил, что трибунал планируется сделать международным. Позднее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что среди зарубежных участников будут Луганская народная республика и Сирия. Последняя, по словам Никоноровой, уже дала предварительное согласие на участие в процессе.