Киев заявил о крупнейшем обмене пленных с «Азовстали»

Стороны провели обмен по формуле «144 на 144», Киев назвал обмен крупнейшим. Позднее факт подтвердил глава ДНР Денис Пушилин, заявив, что в плену у Киева были «очень ценные военнослужащие»

Фото: Минобороны РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о новом обмене пленными с Россией. По данным украинской стороны, в число обменянных военнопленных вошли сдавшиеся с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Сообщение опубликовано в Facebook (ее головная компания Meta признана экстремистской и запрещена в России) украинского ведомства.

«Из 144 освобожденных — 95 защитников «Азовстали». Среди них — 43 военнослужащих полка «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена. — РБК)», — говорится в сообщении.

По данным украинской стороны, это самый большой обмен с начала российской спецоперации.

Минобороны Украины уточнило, что среди обменянных 59 бойцов Нацгвардии (туда входит батальон «Азов»), 30 военнослужащих военно-морских сил, 28 военных из состава Вооруженных сил Украины, 17 пограничников, девять членов территориальной обороны и один полицейский.

В Киеве указали, что на Украину вернулись 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему — 19. «Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые ранения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей», — сказали в управлении.

Обмен подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. «Сегодня 144 бойца Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены», — написал он в Telegram-канале. По его словам, среди обменянных «рядовые националистических батальонов» с тяжелыми ранениями и ампутациями.

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Пушилин объяснил, что в плену у украинской стороны оказались «очень ценные военнослужащие», большинство из них ранены и им необходима медпомощь.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны.

Верховный суд России ранее отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании террористической организацией батальона «Азов» до 2 августа, передавало «РИА Новости».

Ранее в июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Украину вернулась Юлия Паевская (Тайра), попавшая в плен в середине марта в Мариуполе. По данным «Страна.ua», она состояла в запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», «МК» писал, что она участвовала в операции украинских сил в Донбассе и помогала батальону «Азов». Замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов отмечал, что украинку «обменяли на очень серьезных наших ребят».

Накануне ГУР Минобороны Украины сообщило об обмене 17 украинских пленных на 15 россиян.

Минобороны объявило о завершении сдачи украинских военных с комбината «Азовсталь» в Мариуполе 20 мая. Тогда сдалась последняя группа бойцов «Азова», всего с комбината вышли 2439 украинских военных.

Зеленский заявил, что украинские силы, находившиеся на заблокированной территории завода, получили «сигнал» от командования о праве «выйти и сберечь свою жизнь». По его словам, после этого перед Киевом встала вторая задача — вернуть пленных живыми на Украину.

В МИД России указывали, что сценарий обмена российских военных на пленных с «Азовстали» допускается.