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Зеленский подтвердил сдачу в плен 2,5 тыс. военных с «Азовстали»

По словам Зеленского, с «Азовстали» вышли более 2,5 тыс. украинских военных. Ранее Минобороны России сообщало, что сдались 2439 человек
Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии с территории завода &laquo;Азовсталь&raquo;
Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии с территории завода «Азовсталь» (Фото: Александр Гармаев / ТАСС)

В плену находятся более 2,5 тыс. украинских военных с завода «Азовсталь», сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

Вопросом обмена пленных, по его словам, занимается Главное управление разведки (ГУР). Его первой задачей было вывести украинских военных с комбината живыми, и ГУР ее выполнило, сказал президент.

«На сегодня есть вторая часть: вернуть их живыми домой. <...> Я им лично доверяю. Мы ждем от них результата. Но мы не можем каждый день их спрашивать: «Ну что там?» — сказал Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»).

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о полном «освобождении» Мариуполя 20 мая, чуть меньше чем через три месяца после начала спецоперации. Основным очагом сопротивления в городе до того времени оставался металлургический комбинат «Азовсталь», где помимо украинских военных находились гражданские, раненые и члены батальона «Азов».

Изначально завод хотели взять штурмом, но 21 апреля президент Владимир Путин заявил, что российским военным «не нужно лезть в эти катакомбы», и приказал блокировать промзону. После этого при посредничестве ООН активизировались переговоры об эвакуации мирных граждан и военных. В начале мая с завода сначала вывели гражданских, затем эвакуировали раненых, а позже начали сдаваться в плен военные.

20 мая «Азовсталь» перешла под полный контроль российских сил. По данным Минобороны, в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена) и украинских военных.

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Украина считает выход военных «операцией по спасению». По словам Зеленского, украинские силы, находившиеся на «Азовстали», получили «сигнал» от командования ВСУ о праве «выйти и сберечь свою жизнь».

Этих людей Киев надеется обменять. В то же время глава ДНР Денис Пушилин заявил, что сдавшихся с «Азовстали» неизбежно ждет трибунал, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить обмен «военных преступников».

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Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
Азовсталь пленные Мариуполь Украина Владимир Зеленский Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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