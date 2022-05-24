Пушилин заявил, что трибунал над «Азовом» пройдет в несколько этапов

Трибунал планируется как международный, ряд стран уже дали предварительное согласие на участие, сообщил глава ДНР. Первым из ряда «промежуточных» пройдет судебный процесс над сдавшимися на «Азовстали»

Денис Пушилин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Трибунал над украинскими военными будет проходить в несколько этапов, первым, возможно, станет мариупольский, то есть под суд попадут вышедшие с территории «Азовстали» военные, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «Соловьев Live». Видео опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.

По словам Пушилина, перед «основным» трибуналом должен пройти ряд «промежуточных». «Ровно как это было после Великой Отечественной войны, то есть перед Нюрнбергом были и киевский, и харьковский трибуналы, и ряд других. Судя по всему, одним из первых будет мариупольский трибунал», — сказал Пушилин.

Трибунал планируется как международный, то есть иностранным государствам разошлют приглашения к участию, добавил глава ДНР. От ряда стран республика уже получила предварительное согласие, однако от каких именно, Пушилин не уточнил.

Сейчас разработкой устава трибунала занимаются профильные ведомства, в том числе Генеральная прокуратура ДНР, участие принимают и ведомства России, отметил он. Основной задачей проведения военного суда Пушилин назвал максимальную огласку и прозрачность.

О том, что судьба сдавшихся на «Азовстали» военных будет решаться на суде, Пушилин говорил на прошлой неделе. «Если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд, если это нацистский преступник, то это трибунал», — пояснял он.

Идею международного трибунала высказывали в ЛНР. 3 апреля уполномоченный по правам человека ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что в республике собрали доказательства военных преступлений со стороны украинских военных, начиная с 2014 года, и могут представить их на международном трибунале.

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Идею поддержал глава СК России Александр Бастрыкин, заявив, что его ведомство фиксирует противоправные действия ВСУ и «националистических воинских формирований» в отношении мирного населения Донбасса.

Международный уголовный суд (МУС), в свою очередь, в начале марта заявлял о намерении как можно скорее приступить к расследованию нарушений, совершенных «любой стороной конфликта на территории Украины». Главный прокурор МУС Карим Хан утверждал, что существуют весомые основания для начала расследования. По его словам, «есть разумные основания» полагать, что на Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности, начиная с 2013 года. Также в МУС предполагают, что преступления совершались и за последний период времени.

В середине мая Хан анонсировал приезд на Украину 42 следователей МУС, в том числе судмедэкспертов и аналитиков.