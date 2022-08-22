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Пушилин ответил на слова Зеленского о переговорах и трибунале в Мариуполе

Глава ДНР Денис Пушилин: слова Зеленского о переговорах не повлияют на планы по трибуналу
Подготовка к трибуналу над украинскими военными с «Азовстали» близка к завершению, сказал Пушилин. Президент Украины ранее заявил, что трибунал сделает невозможными переговоры Москвы и Киева, которые приостановлены с середины мая
Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: AP)

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров в случае проведения трибунала над пленными украинскими военными в Мариуполе не повлияют на планы его проведения, сказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24».

«Подготовка к первому этапу трибунала подходит к завершению. Следственные органы работают, и сейчас от них зависит дата непосредственно мариупольского первого трибунала. На данный момент можно говорить, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен)», — заявил глава ДНР.

Зеленский назвал черту, за которой будут невозможны переговоры с Россией
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Владимир Зеленский

Накануне президент Украины в видеообращении заявил, что суд над пленными украинскими военными станет «красной линией» для Киева, за которой будут невозможны переговоры с Россией. Ранее в августе Зеленский назвал условием выхода из диалога с Москвой проведение референдумов во взятых под контроль российской армией регионах. В Кремле тогда указали, что ни переговоров, ни предпосылок к ним нет, а референдумы намерены провести жители регионов, а не Россия. Президент Украины также заявил, что мирные переговоры возможны только при условии вывода российских сил.

Переговоры делегаций России и Украины приостановились в середине мая, они продолжались с конца февраля как дистанционно, так и в очном формате.

В Кремле заявили о сборе материалов для трибунала
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Фото:Олег Яковлев / РБК

Трибунал планируют провести над военными, сдавшимися с комбината «Азовсталь». В мае территорию предприятия покинули более 2,4 тыс. бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Пушилин назвал трибунал над сдавшимися в плен военными с «Азовстали» неизбежным. «В этом есть запрос простых людей, в этом есть запрос общества, в этом есть запрос у здравомыслящей части мирового сообщества», — сказал он. По словам главы ДНР, трибунал пройдет в несколько этапов, первый состоится в Мариуполе.


 

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