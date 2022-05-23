В МИД допустили обмен пленными с «Азовстали» с Украиной

Допускается любая возможность, которая не противоречит здравому смыслу, оценили в МИД перспективу обмена пленных с «Азовстали» на российских военных, пленных ВСУ

Фото: Александр Гармаев / ТАСС

Россия может обменять пленных украинских военных с комбината «Азовсталь» в Мариуполе на российских военнослужащих, этот сценарий допускается, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, передает «Интерфакс».

«Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу», — сказал дипломат.

Руденко отметил, что эта тема не находится в его компетенции. Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли возможность обмена, он ответил: «Обсуждается, наверное, все это обсуждается».

Ранее о трибунале над пленными украинскими военными заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Я считаю, что трибунал неизбежен <...>. В этом есть запрос простых людей, в этом есть запрос общества, в этом есть запрос у здравомыслящей части мирового сообщества», — утверждал он. Пушилин уверен, что таким образом «справедливость должна быть восстановлена». Позднее он уточнил, что большинство из пленных украинских военных, доставленных с «Азовстали», находятся на территории ДНР.

Судебный процесс над бойцами батальона «Азов» (его символика признана экстремистской в России) должен пройти на территориях ЛНР и ДНР, предложил в середине мая глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он пояснил, что именно в этом регионе они «совершали свои преступления» и там нет моратория на смертную казнь.

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Украинские военнослужащие держали оборону Мариуполя почти 90 дней. Бóльшую часть этого периода они находились на «Азовстали» — площадь комбината достигает 11 кв. км — около 1/15 от размеров всего города. Украинская сторона предлагала позволить им покинуть территорию промзоны и выйти в подконтрольные Киеву регионы, в российском Минобороны настаивали только на сдаче в плен.

Военнослужащие Украины начали покидать «Азовсталь» в середине мая, тяжелораненных бойцов госпитализировали в больницы подконтрольных ДНР городов. К вечеру 20 мая промзону покинули более 2,4 тыс. украинских военных, отчитался российский министр обороны Сергей Шойгу. Он доложил президенту об установлении полного контроля над городом — в том числе над «Азовсталью».

Киев настаивает, что пленные военные с «Азовстали» должны быть обменяны на пленных российских военнослужащих. «Украинские герои нужны Украине живыми», — говорил украинский президент Владимир Зеленский. Он пригрозил, что Украина покинет переговорный процесс с Россией, если военные погибнут.