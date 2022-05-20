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Минобороны заявило о полном освобождении территории «Азовстали»

Всего сдались 2439 боевиков и украинских военных, заблокированных на «Азовстали»

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о полном освобождении территории «Азовстали» в Мариуполе, сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, 20 мая сдалась последняя группа бойцов нацбатальона «Азов» — 531 человек. Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных.

Подземные сооружения комбината перешли под контроль российских Вооруженных сил.

Командира «Азова» Дениса Прокопенко «из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства» вывезли с территории завода в специальном бронеавтомобиле, рассказал Конашенков.

Материал дополняется.

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