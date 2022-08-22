Зеленский назвал черту, за которой будут невозможны переговоры с Россией

Если в Мариуполе пройдет трибунал над сдавшимися на «Азовстали» военными, переговоры с Россией станут невозможны, заявил президент Украины. Ранее в ДНР сообщали об активной подготовке к судебному процессу

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины / DPA / ТАСС)

«Красной линией» для Украины, за которой будут невозможны какие-либо переговоры с Россией, станет суд над пленными украинскими военными в Мариуполе, заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

«<...> если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет та линия, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров», — заявил он.

10 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщал об активной подготовке к трибуналу. Первое судебное заседание может состояться в Мариуполе до конца лета, подчеркивал он. «Задача — максимально открытое проведение трибунала», — добавлял глава республики, уточняя, что для этого нужна исчерпывающая доказательная база, а также присутствие международных деятелей и СМИ.

Во время судебных заседаний планируется рассматривать дела военных, державших оборону на территории комбината «Азовсталь». В середине мая они начали покидать предприятие (в том числе тяжелораненые) и сдаваться в плен. 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об установлении полного контроля над Мариуполем, включая «Азовсталь». Территорию предприятия покинули более 2,4 тыс. человек.

Тогда же Пушилин назвал трибунал над сдавшимися в плен военными с «Азовстали» неизбежным. «В этом есть запрос простых людей, в этом есть запрос общества, в этом есть запрос у здравомыслящей части мирового сообщества», — утверждал он.