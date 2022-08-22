Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Что такое цифровой строительный аудит и зачем он нужен РБК и S+Консалтинг, 09:31
Зеленский назвал черту, за которой будут невозможны переговоры с Россией Политика, 09:27
Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности Pro, 09:26
В мэрии объяснили вновь появившийся запах гари в Москве Общество, 09:26
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 09:03
Запрет на полеты в аэропорты юга России продлили до конца августа Общество, 09:00
МИД назвал рискованным курс НАТО на игнорирование «красных линий» России Политика, 08:57
Получить оффер на высокооплачиваемую должность — 5 секретов резюме Pro, 08:56
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Эрдоган обсудит с правительством переговоры с Путиным и Зеленским Политика, 08:49
Овечкин возглавил рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ Спорт, 08:49
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 08:38
«Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта Pro, 08:29
Два человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом в Японии Общество, 08:28
Deccan Heral узнал, что Индия скоро может начать принимать карты «Мир» Финансы, 08:19
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский назвал черту, за которой будут невозможны переговоры с Россией

Если в Мариуполе пройдет трибунал над сдавшимися на «Азовстали» военными, переговоры с Россией станут невозможны, заявил президент Украины. Ранее в ДНР сообщали об активной подготовке к судебному процессу
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины / DPA / ТАСС)

«Красной линией» для Украины, за которой будут невозможны какие-либо переговоры с Россией, станет суд над пленными украинскими военными в Мариуполе, заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

«<...> если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет та линия, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров», — заявил он.

Как могут быть организованы суды над пленными с «Азовстали»
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

10 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщал об активной подготовке к трибуналу. Первое судебное заседание может состояться в Мариуполе до конца лета, подчеркивал он. «Задача — максимально открытое проведение трибунала», — добавлял глава республики, уточняя, что для этого нужна исчерпывающая доказательная база, а также присутствие международных деятелей и СМИ.

Сдача «Азовстали». Чем завершились три месяца военной операции на Украине
Политика
Военнослужащий батальона &laquo;Восток&raquo; Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината &laquo;Азовсталь&raquo;

Во время судебных заседаний планируется рассматривать дела военных, державших оборону на территории комбината «Азовсталь». В середине мая они начали покидать предприятие (в том числе тяжелораненые) и сдаваться в плен. 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об установлении полного контроля над Мариуполем, включая «Азовсталь». Территорию предприятия покинули более 2,4 тыс. человек.

Тогда же Пушилин назвал трибунал над сдавшимися в плен военными с «Азовстали» неизбежным. «В этом есть запрос простых людей, в этом есть запрос общества, в этом есть запрос у здравомыслящей части мирового сообщества», — утверждал он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы
Pro
Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola
Статьи
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro
Фото: Kelly Sullivan / Getty Images Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе
Инструкции
Pro
Фото: Matthew Lloyd / Getty Images Насколько сильно санкции ударили по рынку товаров 18+
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Болят суставы: как этого не допустить и чем лечить
Статьи
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Владимир Зеленский Мариуполь военный трибунал ДНР Азовсталь Военная операция на Украине
Материалы по теме
Пушилин сообщил о начале процесса над пленными в Мариуполе до конца лета
Политика
В Кремле заявили о сборе материалов для трибунала
Политика
Глава МИД ДНР сообщила о согласии Сирии на участие в трибунале
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter