Что такое ракеты ATACMS, которыми ВСУ ударили по Севастополю

Ракеты ATACMS имеют максимальную дальность стрельбы до 300 км. По данным NYT, Украина получила более таких 100 ракет. ВСУ уже применяли их для атак по Крыму. Кремль исключал влияние их поставок на ход боевых действий

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Севастополь атаковали с помощью пяти ракет ATACMS, одна из которых в результате воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета» и взорвалась над городом, сообщило Минобороны. Еще четыре были сбиты.

В результате атаки погибли три человека, 124 ранены.

ATACMS (от Army Tactical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Это управляемые ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) — HIMARS или M270 MLRS; обе поставляются Украине западными странами.

Ракета летит до цели несколько минут, ее сложнее перехватить, чем другие боеприпасы, отмечал в разговоре с РБК научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Александр Ермаков.

Ракеты, ударившие по Севастополю, были оснащены кассетной боевой частью. Такая боевая часть при подрыве рассыпает сотни суббоеприпасов. Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения — 15 м.

Суббоеприпасами M74 оснащены модификации ATACMS — ракеты MGM-140А и MGM-140B. Каждая ракета MGM-140А снабжена приблизительно 950 суббоеприпасами, ее дальность стрельбы — до 165 км. MGM-140B имеет большую дальность полета — до 300 км, ее оснащение — около 300 суббоеприпасов.

Суббоеприпасы M74 (Фото: razvozhaev / Telegram)

Вашингтон передал Киеву более 100 ракет ATACMS, писала The New York Times этой весной. США долго не решались на этот шаг, но осенью 2023-го Украина все же получила эти ракеты. Об одном из их первых применений президент страны Владимир Зеленский говорил в октябре прошлого года. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщал, что с помощью ATACMS был нанесен удар по Бердянску. В том же месяце Минобороны отчиталось о первых двух сбитых ракетах этого класса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после поставок ATACMS говорил, что США «напрямую вовлечены» в конфликт между Россией и Украиной. По его словам, помощь такого рода не повлияет на ход боевых действий, Москва добьется своего, но «это доставит больше проблем» Киеву.

В конце мая США смягчили ограничения в отношении применения Киевом американского оружия по целям на территории России. Его разрешили использовать на границах Харьковской области. Однако в Вашингтоне подчеркивали, что это не касается дальнобойного оружия, то есть и ATACMS. 2 июня Зеленский обратился к американской стороне с просьбой снять ограничения на применение этих ракет. Как сообщало Associated Press, Украина хочет использовать их для ударов по аэродромам и самолетам.

Тем не менее на новые регионы России, которые Вашингтон считает украинскими, действующий запрет не распространяется. Крым и Севастополь прежде уже подвергались ударам с помощью ATACMS. Такие атаки были зафиксированы 30 апреля, 15 мая и в другие дни.

Также полуостров подвергался атакам с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow. Например, Минобороны сообщало, что четыре таких боеприпаса были сбиты в ночь 13 мая.