Что известно о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS

По данным WSJ, в США активно обсуждают передачу Киеву дальнобойных ракет. Ранее такое решение уже приняли власти Великобритании и Франции. Германия не обещает поступить так же, даже если Вашингтон передаст Киеву ракеты

Ракета ATACMS (Фото: lockheedmartin.com)

Что известно о поставках новых ракет из США

США близки к решению поставить Украине дальнобойные комплексы ATACMS этой осенью, а ФРГ в ближайшие недели может одобрить передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus, сообщила 15 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Джозефа Байдена.

11 сентября о том, что такое решение может быть принято США в ближайшее время, сообщило агентство Reuters. Как утверждает агентство со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, «увидев, насколько эффективными оказались поставленные в последние месяцы 155-миллиметровые кассетные боеприпасы», Вашингтон теперь рассматривает передачу либо систем ATACMS, либо GMLRS, либо поставки обоих ракетных комплексов.

По информации CNN, дискуссии на этот счет активизировались в последние недели: с рекомендацией передать Киеву ракеты выступают Госдепартамент и Пентагон. Финальное решение пока не принято, говорят собеседники телеканала, но сейчас его вероятность гораздо выше, чем раньше. Источники ABC News утверждают, что США могут включить ракеты в предстоящий пакет помощи, однако, по их оценкам, пройдут месяцы, прежде чем Киев сможет их получить.

Официальных подтверждений этому со стороны Вашингтона не было. Как заявил 11 сентября на брифинге представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, ничего нового на этот счет ведомство сообщить не может; он отметил, что США «продолжают поддерживать с Украиной, союзниками и партнерами тесный контакт» по вопросам военной помощи.

ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Как говорится на сайте компании, ATACMS — управляемая ракета класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО). Lockheed Martin отмечает, что комплекс успешно себя зарекомендовал при операции «Буря в пустыне» в 1991 году. GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System — «управляемая ракета для систем залпового огня») также производства Lockheed Martin и относится к классу «земля — земля». Максимальная дальность в зависимости от модификации (их три) составляет от 70 до 150 км. По данным корпорации, сегодня произведено более 60 тыс. таких ракет, рейтинг их надежности — более 98%.

Сообщения о возможных поставках ATACMS стали появляться еще летом 2022 года после того, как США согласились поставить Киеву РСЗО HIMARS. Но тогда официальные лица заявляли, что передавать дальнобойные ракеты Вашингтон не готов. «Хотя ключевая цель Соединенных Штатов — сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, еще одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мы бы двигались в направлении третьей мировой войны», — пояснил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В дальнейшем на неоднократные запросы Киева Вашингтон отвечал отказом.

В феврале Пентагон в рамках очередного пакета помощи Украине на сумму $2,2 млрд анонсировал передачу в том числе ракет большой дальности GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb — «бомба малого диаметра наземного базирования»). Это совместный продукт американской Boeing и шведской SAAB. Согласно характеристике, которую приводит Boeing, дальность действия этой бомбы с ракетным двигателем достигает 150 км, что вдвое больше того расстояния, которое могут преодолевать ракеты, находящиеся на вооружении Украины сейчас, но вдвое меньше, чем у ATACMS. У GLSDB низкая себестоимость — $40 тыс. за штуку, в то время как залп ATACMS оценивают в $1 млн. Позднее Пентагон сообщил, что Украина получит GLSDB не ранее осени 2023 года.

В экспертном сообществе отмечают, что оборудование, необходимое для запусков ATACMS, у Киева есть. Эти ракеты запускают из установок семейства MLRS и HIMARS, пояснил РБК научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков. В них размещают пусковой контейнер либо на шесть ракет GMLRS, либо на одну ATACMS. Что до объектов, которые ATACMS может поразить, то дальность этой ракеты меньше, чем у Storm Shadow/SCALP, отметил эксперт.

«Тактически эта ракета дает определенные новые возможности. Это баллистическая ракета, она летит до цели не полчаса, а несколько минут, что более удобно для поражения мобильных целей. Ее несколько сложнее перехватить — для этого нужны другие комплексы», — пояснил Ермаков. Однако, по его мнению, разговоры об ATACMS — история скорее медийная: «Больше всего внимания уделяют новым «игрушкам», это интересует публику больше, чем планомерные поставки того, что было и что нужнее. К тому же раньше американцы отказывались, и, если они согласятся, люди смогут записать себе политических очков за прорыв».

Зона безопасности на территории проведения спецоперации будет отодвигаться по мере поставок Украине более дальнобойных вооружений, заявил в феврале во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Может ли Киев получить дальнобойные немецкие ракеты

Еще одна страна, на которую Украина рассчитывает в части поставок дальнобойных ракет, — Германия. Речь идет о крылатых ракетах класса «воздух — земля» TAURUS совместного производства немецкой MBDA Deutschland и шведской SAAB. Дальность полета этих ракет превышает 500 км; как говорится на сайте MBDA Deutschland, они предназначены для преодоления плотной противовоздушной обороны и запускаются с самолетов на малой высоте.

Вопрос этих поставок, как и вступление Украины в Евросоюз, был ключевым во время визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Киев 11 сентября. Что-то объявлять на этот счет она не стала. «В случае с крылатыми ракетами TAURUS большой дальности для нас также очень важно, чтобы мы прояснили все детали, прежде чем давать какие-либо окончательные обещания», — сказала она на совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Глава украинского МИДа говорил на эту тему более уверенно. «Опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед», — заявил Кулеба. На пресс-конференции он также обратился к Бербок: «Вы все равно поставите нам ракеты TAURUS, это лишь вопрос времени. Я не понимаю, зачем его тратить зря».

Бербок, проясняя позицию в вышедшем на следующий день интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, отметила, что Германия «потеряла доверие на востоке Европы из-за своей прежней политики в отношении России» и именно поэтому ей важно «не просто анонсировать какие-либо вещи, но делать так, чтобы они работали».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что всю передачу оружия он согласовывает с партнерами, в том числе США. Приоритет Германии — обеспечивать Украину средствами ПВО и артиллерийскими боеприпасами. Берлин подчеркивает: даже если Вашингтон решит передать Киеву ATACMS, это еще не значит, что такое же решение насчет TAURUS примет ФРГ. «В этой войне нет никакого автоматизма», — сказал журналистам 11 сентября министр обороны Германии Борис Писториус (цитата по Reuters).

Дальнобойные ракеты Украине уже передали Великобритания и Франция. В мае британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Киев получит ракеты Storm Shadow. В июле президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж поставит свои ракеты SCALP (практически идентичны Storm Shadow). «Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Парижа. В августе, комментируя заявления Киева об ударах по Крыму, Песков сказал, что западные партнеры отдают себе отчет, какую опасность представляют собой такие атаки.

13 сентября телеканал Sky News, ссылаясь на западный и украинский источники, сообщил, что ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу им. Серго Орджоникидзе в Севастополе, где именно ракетами Storm Shadow были повреждены проходившие ремонт большой десантный корабль и подлодка. Минобороны России подтвердило, что два корабля Военно-морского флота, проходившие плановый ремонт, получили повреждения. В сообщении ведомства было указано, что удар был нанесен крылатыми ракетами, но без уточнения, какими.