Какое оружие Украине разрешили использовать для ударов вглубь России

Ряд западных стран разрешили Киеву применять поставляемое ими дальнобойное оружие для ударов по территории России. Каких вооружений это коснулось — разбирался РБК

Фото: John Moore / Getty Images

Великобритания

Что говорят власти страны

«Украина имеет на это право. Исходя из того, что Россия наносит удары по Украине, можно понять, почему Украине важно обеспечить свою защиту», — сказал 2 мая во время визита в Киев глава британского МИДа Дэвид Кэмерон. Это был первый раз, когда британское руководство выступило с подобным заявлением. Три недели спустя премьер-министр Риши Сунак в интервью The Times сказал: «Как будут действовать украинские вооруженные силы — это их дело. Но я горжусь тем, что мы были первой страной, предоставившей Украине оружие большей дальности».

Storm Shadow (Фото: Wikimedia Commons)

Какое британское оружие может использовать Украина

Лондон передал Киеву крылатые ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow максимальной дальностью 250 км. Впервые об этом Британия заявила в мае 2023 года — сколько конкретно ракет получили ВСУ, неизвестно, но, по оценке The Guardian, в то время Британия располагала 700–1000 единиц такого оружия. Год спустя Киев заявил, что прецедент, при котором он бьет по российской территории западным оружием, создан. «Власти Великобритании ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow, и мы уже успешно их используем», — сообщил агентству Bloomberg советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.

Как на это отреагировала Россия

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Кэмерона «вербальной эскалацией». «Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности», — сказал он (цитата по ТАСС).

«Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является секретом Полишинеля: Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев», — прокомментировала слова Кэмерона представитель МИД России Мария Захарова и заверила, что Москва и дальше будет отвечать на «ту самую гибридную войну, которую коллективный Запад ведет против нашей страны».

Франция

Что говорят власти страны

Наравне с отправкой французских военных на Украину президент Эмманюэль Макрон допускал удары по российской территории. Свою позицию он четко артикулировал 6 июня в интервью телеканалам TF1 и France 2. «Если мы скажем украинцам: вы не можете нейтрализовывать этот потенциал, то есть оружие, которое русские используют для нападения на вас, то это будет означать, что мы скажем им, что они больше не могут защищаться, — заявил Макрон. — <…> Мы говорим, что не разрешаем использовать наше оружие для нападения на мирное население, для удара по той или иной точке России. А для нейтрализации точек, откуда идет нападение, — разрешаем».

Эмманюэль Макрон (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

Какое французское оружие может использовать Украина

С лета 2023 года Париж передает Киеву ракеты SCALP (Système de Croisière Autonome à Longue Portée — «Автономная крылатая система большой дальности»). Это французский вариант Storm Shadow. На пресс-конференции в начале года Макрон сообщил, что Франция передаст Украине 40 таких ракет. В интервью французским телеканалам Макрон также объявил о передаче Киеву французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5, которые «позволят Украине защитить свою территорию, свое воздушное пространство». Эти самолеты могут нести в том числе и ракеты SCALP. Сколько самолетов получит Киев и когда, президент Франции не уточнил. По данным Defense News, всего компания Dassault Aviation произвела 600 Mirage 2000, половину из них Франция экспортировала в восемь стран (в их числе Греция и ОАЭ). Версия Mirage 2000-5 — обновленный вариант с улучшенным радаром.

Как на это реагировала Россия

Российские представители комментируют риторику Макрона в целом. По оценке Пескова, президент «декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте». «Учитывая, что Франция — член НАТО, член ЕС, большое европейское государство, мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (цитата по ТАСС).

Соединенные Штаты

Что говорят власти страны

О том, что Соединенные Штаты разрешили Украине использовать американское оружие для поражения целей на территории России, Госдепартамент США объявил в конце мая. В ведомстве сообщили, что президент США Джо Байден предоставил Киеву «возможность использовать поставленные США вооружения для контрбатарейной борьбы в Харьковской области». Таким образом, речь идет, по всей видимости, о нанесении ударов по близлежащим российским регионам — в первую очередь Белгородской, а также Курской и Воронежской областям.

6 июня, находясь с визитом во Франции по случаю 80-й годовщины высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии («День Д»), Байден вновь обозначил, что ВСУ могут использовать американское оружие лишь для поражения российских целей в приграничных районах. «Мы не санкционируем удары на 200 миль (322 км. — РБК) вглубь России, и мы не санкционируем удары по Москве, по Кремлю», — заявил президент США в интервью ABC News 6 июня.

РСЗО HIMARS (Фото: lockheedmartin.com)

Какое американское оружие может использовать Украина

Смягчение ограничений на использование американского оружия в первую очередь касалось реактивных систем залпового огня HIMARS (дальность стрельбы поставляемых Украине боеприпасов GMLRS составляет 80 км). По данным сайта Пентагона за конец апреля, США передали Украине 39 таких установок. Уже вечером 31 мая украинская армия использовала HIMARS для нанесения ударов по объектам в Белгородской области, сообщал Forbes. 4 июня New York Times сообщила, что ВСУ якобы поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400. Мария Захарова заявила, что ВСУ использовали РСЗО HIMARS для атаки жилых кварталов Белгорода спустя несколько часов после заявления Госдепартамента.

Между тем США оставили в силе запрет на применение дальнобойных ракет ATACMS (дальность стрельбы от 165 до 300 км) или средств дальнего поражения по объектам на территории России. По данным NYT, США передали Украине свыше 100 ракет ATACMS. Их можно запустить из реактивных систем залпового огня HIMARS или M270 MLRS; обе поставляются Украине западными странами.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с просьбой снять ограничения на применение ATACMS. При этом ранее ВСУ неоднократно использовали эти дальнобойные ракеты для нанесения ударов по российским целям в Крыму (на полуостров, как и на новые российские регионы, запрет не распространяется, поскольку США считают их территорией Украины). Так, 30 мая в Киеве заявили, что использовали американские дальнобойные ракеты для удара по Керченской паромной переправе.

Как на это реагировала Россия

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предположил, что американская администрация «в силу непонятной причины недооценивает серьезность того отпора, который они могут получить». «Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия», — заявил он 3 июня.

5 июня президент России Владимир Путин предупредил, что Москва может дать асимметричный ответ в случае передачи Украине дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В частности, по его словам, Москва может начать поставлять свое оружие «в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».

Олаф Шольц (Фото: David Hecker / Getty Images)

Германия

Что говорят власти страны

Изначально канцлер Германии Олаф Шольц выступал против идеи снять вето с ударов по российской территории. 26 мая он отметил, что в отношении поставок западного оружия Киеву «существуют четкие правила, которые были согласованы с Украиной и которые работают». Однако после государственного визита президента Франции в Берлин Politico сообщила, что Шольц изменил свою позицию и теперь выступает в пользу использования западного оружия против целей внутри России. Итоговую позицию канцлера Германии пресс-секретарь правительства страны Штеффен Хебештрайт обнародовал 31 мая. «В последние недели Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в непосредственной близости от российской границы, особенно в Харьковской области. Украина имеет право в соответствии с международным правом защищать себя от этих нападений», — отметил он. Таким образом, Берлин, как и другие союзники Киева, считает, что ВСУ имеют право использовать немецкое оружие для защиты в соответствии с международным правом.

Хебештрайт также пояснил, что правительство ФРГ адаптирует свою поддержку «вместе с ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством» к развитию военных действий.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, описал это решение Берлина как «стратегическую адаптацию к изменяющейся ситуации». По его словам, Германия последовательно поступала на протяжении всего конфликта на Украине, корректируя позицию в соответствии с изменениями ситуации на поле боя.

Какое немецкое оружие может использовать Украина

Германия, в отличие от США, Франции и Великобритании, все еще не приняла решение о поставках дальнобойных ракет класса «воздух — земля» TAURUS (дальность поражения — 500 км). Канцлер Шольц, несмотря на давление оппозиции, по-прежнему считает это шагом к эскалации с Россией.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько далеко Киеву разрешили наносить удары по российской территории, Писториус отмечал, что эта информация «секретна и стратегически важна»: «Я не думаю, что Кремлю когда-либо придет в голову раскрыть свои карты по этому поводу. Поэтому я не знаю, почему мы должны это сделать. <…> В конце концов, Германия пока не поставила ни одной системы, для которой это действительно релевантно, учитывая дальность действия».

До сих пор нет четкого понимания, какое именно немецкое оружие Киев может использовать для ударов по целям на территории России. Как минимум в распоряжении ВСУ на сегодняшний день — немецкая самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и бронированная ракетная система залпового огня (РСЗО) Mars II (немецкая версия американской РСЗО M270 MLRS). Согласно опубликованным на сайте бундесвера характеристикам, максимальная зона поражения целей Panzerhaubitze 2000 составляет не более 40 км, а у Mars II — 84 км. Всего за время конфликта ФРГ предоставила Украине 14 гаубиц Panzerhaubitze 2000 и пять РСЗО Mars II.

Гаубица Panzerhaubitze 2000 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В феврале правительство Германии также выдало компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) лицензию на продажу Украине самоходных гаубиц RCH-155 калибра 155 мм нового производства. Всего немецкая сторона должна поставить Украине 36 таких гаубиц (пока Киев это оружие не получил). Максимальный радиус действия RCH-155 — до 54 км высокоточными снарядами, стандартными боеприпасами — 40 км.

Кроме того, Берлин может разрешить Киеву использовать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для поражения воздушных целей в небе над Россией. Такое предположение недавно высказал в эфире телеканала ARD руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг. «Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться и в районе Харькова, и над территорией России. Они идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые могут сбрасывать планирующие бомбы».

В то же время Фройдинг подчеркнул, что ответственность за тактическое использование систем лежит исключительно на украинских военных. «Использовать их можно в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы не только будут придерживаться этого, но и будут также делать это с тактическим мастерством и добьются успеха», — добавил он.

Комплекс Patriot был разработан в США в конце 1970-х. Изначально он был предназначен для уничтожения авиации противника, более поздние модификации позволяли бороться в том числе с ракетами. Принятый на вооружение в 2001-м Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км.

Как на это реагировала Россия

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств 5 июня допустил окончательное разрушение отношений России и ФРГ в свете заявлений Берлина о праве Украины бить по целям на российской территории.

«Теперь, когда говорят, что сейчас еще появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российско-германские отношения», — отметил российский лидер.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя возможное использование переданных Украине зенитных ракетных систем Patriot над территорией России, отметил, что страны Запада идут по пути эскалации. «Поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты, для того чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией», — сказал он.