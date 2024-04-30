Аксенов предупредил крымчан о несдетонировавших боеприпасах ATACMS у Симферополя

Аксенов предупредил о неразорвавшихся боеприпасах ATACMS у Симферополя

США тайно поставили Украине дальнобойные ракеты, сообщили ранее западные СМИ. Россия осуждает военную помощь Украине

Фото: aksenovrk / VK

После атаки по Крыму ракетами ATACMS у села Донское в Симферопольском районе нашли несдетонировавшие суббоеприпасы, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«При обнаружении данного боеприпаса — не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД», — написал он на странице «ВКонтакте».

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS.

Reuters, Politico и AP 24 апреля сообщили, что в мартовский пакет военной помощи США Украине вошли ракеты ATACMS. В Пентагоне пояснили, что поставку одобрил президент Джо Байден в феврале, а не объявляли о передаче ракет публично по просьбе Украины.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле заявили, что новая партия ATACMS не повлияет на ход военной операции.