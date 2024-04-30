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Военная операция на Украине ,  
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Аксенов предупредил о неразорвавшихся боеприпасах ATACMS у Симферополя

Аксенов предупредил крымчан о несдетонировавших боеприпасах ATACMS у Симферополя
Сюжет
Военная операция на Украине
США тайно поставили Украине дальнобойные ракеты, сообщили ранее западные СМИ. Россия осуждает военную помощь Украине
Фото: aksenovrk / VK
Фото: aksenovrk / VK

После атаки по Крыму ракетами ATACMS у села Донское в Симферопольском районе нашли несдетонировавшие суббоеприпасы, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«При обнаружении данного боеприпаса — не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД», — написал он на странице «ВКонтакте».

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS.

NYT назвала число ракет ATACMS, секретно переданных Украине
Политика
Фото:South Korean Defense Ministry / Getty Images

Reuters, Politico и AP 24 апреля сообщили, что в мартовский пакет военной помощи США Украине вошли ракеты ATACMS. В Пентагоне пояснили, что поставку одобрил президент Джо Байден в феврале, а не объявляли о передаче ракет публично по просьбе Украины.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле заявили, что новая партия ATACMS не повлияет на ход военной операции.

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София Шошина София Шошина
ATACMS Сергей Аксенов Крым
Сергей Аксенов фото

Сергей Аксенов

глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
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