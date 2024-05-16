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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили над Крымом пять ATACMS

Минобороны: силы ПВО сбили над Крымом пять ATACMS
Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил Развожаев сообщил о повреждении нескольких домов и машин в Севастополе. По его словам, пострадавших нет

Силы ПВО сбили пять ракет ATACMS над территорией Крыма, сообщило Министерство обороны. По данным министерства, это произошло около 23:00 мск 15 мая.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на Северной стороне повреждены два частных дома и машина, в еще одном доме повреждены шесть окон.

Пострадавших нет.

Поздно вечером 15 мая в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

Минобороны сообщило об уничтожении десятка ракет ATACMS над Крымом
Политика
Фото:Global Look Press
 

В предыдущий раз Севастополь подвергся воздушной атаке в ночь на среду. По словам Развожаева, было сбито несколько ракет над акваторией и близ аэродрома Бельбек. Минобороны позднее заявило, что над Крымом уничтожили десять ATACMS, а губернатор сообщил, что близ Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.

США «не делают возможным и не поощряют» использование переданного ВСУ американского оружия за пределами украинской территории, говорила в мае посол страны в Киеве Бриджит Бринк. По данным The New York Times, это не распространяется на Крым. США, как и большинство других стран, считают, что полуостров принадлежит Украине. Лондон не признает итоги референдума в 2014 году, после которого Россия присоединила полуостров. Москва называет вопрос принадлежности Крыма закрытым и обещает ответить на попытки Киева вернуть его.

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Крым Севастополь ATACMS Михаил Развожаев

Недвижимость

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На будущее

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Читать
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