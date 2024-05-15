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Военная операция на Украине ,  
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Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS

Губернатор Развожаев предупредил севастопольцев о рассыпавшихся суббоеприпасах
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны отчиталось об уничтожении десяти ракет ATACMS над Крымом. Губернатор Севастополя ночью сообщал, было сбито несколько ракет. После уничтожения ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, написал затем он
Виды Севастополя
Виды Севастополя (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после уничтожения ракет ATACMS близ Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.

«Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м», — пояснил он в телеграм-канале.

В ночь на 15 мая губернатор сообщил, что в Севастополе работает ПВО. Затем он написал в телеграм-канале, что силы ПВО отразили массированную атаку на город, было сбито несколько ракет над акваторией и близ аэродрома «Бельбек».

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Политика
Михаила Развожаев (в центре)

Минобороны позднее заявило, что над Крымом было уничтожено десять оперативно-тактических ракет ATACMS.

Ведомство также отчиталось об уничтожении двух противорадиолокационных ракет HARM, двух управляемых авиабомб Hammer, двух реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девяти беспилотников над Белгородской областью. Еще пять дронов были сбиты над Курской областью и три перехвачены над Брянской.

Утром министерство сообщило, что силы ПВО сбили беспилотник над Татарстаном.

Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS

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Елена Чернышова
Севастополь Михаил Развожаев ATACMS

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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