Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после уничтожения ракет ATACMS близ Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.
«Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м», — пояснил он в телеграм-канале.
В ночь на 15 мая губернатор сообщил, что в Севастополе работает ПВО. Затем он написал в телеграм-канале, что силы ПВО отразили массированную атаку на город, было сбито несколько ракет над акваторией и близ аэродрома «Бельбек».
Минобороны позднее заявило, что над Крымом было уничтожено десять оперативно-тактических ракет ATACMS.
Ведомство также отчиталось об уничтожении двух противорадиолокационных ракет HARM, двух управляемых авиабомб Hammer, двух реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девяти беспилотников над Белгородской областью. Еще пять дронов были сбиты над Курской областью и три перехвачены над Брянской.
Утром министерство сообщило, что силы ПВО сбили беспилотник над Татарстаном.
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