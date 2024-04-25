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Военная операция на Украине ,  
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NYT назвала число ракет ATACMS, секретно переданных Украине

NYT: США секретно передали Украине 100 ракет ATACMS
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ получили в апреле 100 дальнобойных ракет ATACMS и сразу их применили, выяснила NYT. Кремль не увидел в этом угрозу для хода военной операции
Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images
Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

США тайно передали Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Киев получил их и немедленно применил 17 апреля для атаки на объекты в Крыму, утверждает издание.

Запуск ATACMS можно осуществлять с помощью установок реактивных систем залпового огня HIMARS, но только по одной. Стоимость каждой ракеты — $1,5 млн. Впервые Украина получила ракеты ATACMS прошлой осенью. Киев сейчас обладает базовой версией ATACMS block I (MGM 140A), дальность которой составляет 165 км. Украинские власти рассчитывают получить модель, позволяющую наносить удары на дистанцию 300 км.

В тот день украинский президент Зеленский сообщил об ударе по аэродрому в Джанкое на севере полуострова, но использованное оружие не уточнил. Позднее, 19 апреля, российское Минобороны заявило, что системы ПВО сбили три ракеты комплекса ATACMS над Черным морем.

Поставка вошла в пакет помощи, объявленный в марте, общим объемом $400 млн. Пентагон не называл ATACMS в числе оружия, которое поступит на Украину, были анонсированы неназванные модели ракет для GMLRS и HIMARS. Распоряжение о поставках ATACMS отдал президент Джо Байден. Об их присутствии в пакете не объявили по просьбе Киева, уточнили затем в Пентагоне.

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Кремль, комментируя сообщения о получении Украиной дополнительных ATACMS, заверил, что это не изменит ход военной операции. «США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы систем вооружений, которые они поставляют», — сказал представитель президента Песков.

По его мнению, передача дальнобойных ракет «доставит больше проблем самой Украине».

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ATACMS Украина США Дальнобойное оружие
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