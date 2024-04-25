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Военная операция на Украине ,  
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Кремль словами «добьемся своего» отреагировал на передачу Киеву ATACMS

Песков: передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS не изменит ход военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
В Кремле обвинили США в прямой вовлеченности в конфликт. Песков подчеркнул, что Москва «добьется своего», несмотря на военную помощь Киеву. Ранее американские СМИ сообщили, что ВСУ применили тайно полученные от США ATACMS
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

США поставляют Украине все более дальнобойные вооружения, но это не изменит ход военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикации СМИ о том, что Вашингтон тайно передал Киеву «значительное» число дальнобойных ракет ATACMS.

«США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы систем вооружений, которые они поставляют», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он отметил, это поставки повлияют на ход боевых действий. «Мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине», — добавил пресс-секретарь.

Украина применила тайно полученные от США ATACMS
Политика
Фото:lockheedmartin.com

Ранее Reuters, Politico и AP со ссылкой на американских чиновников сообщили, что в мартовский пакет военной помощи США Украине вошли ракеты ATACMS. В Пентагоне пояснили, что поставку одобрил президент Джо Байден в феврале, это подтвердил и Белый дом, а не объявляли о передаче ракет публично по просьбе Украины.

По данным Reuters, ВСУ впервые применили эти ракеты утром 17 апреля. Позднее, 19 апреля, российское Минобороны заявило, что системы ПВО сбили три ракеты комплекса ATACMS над Черным морем.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле подчеркивали, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть военную инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ. После публикаций о новой партии ATACMS в Кремле заявили, что позиция по «санитарной зоне» не изменилась.

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София Шошина София Шошина
ATACMS США Украина Дальнобойное оружие
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