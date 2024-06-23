AP сообщило о попытках Киева убедить США разрешить удары ATACMS по России

В то же время украинские чиновники считают, что лишь «отчаянные условия боевых действий» смогут убедить США отменить ограничения, сообщает AP. Путин называл удары Украины по российской территории «близкими к агрессии»

Украинские военные просят США отменить ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России, сообщает Associated Press.

По их словам, без возможности применения таких ракет у них связаны руки. «Мы могли бы атаковать командные пункты бригад и всю северную группировку, поскольку они расположены в 100-150 км от линии фронта», — сказал командир артиллерии в Харьковской области с позывным Хефастус. «Обычные боеприпасы не могут их достать», — добавил он.

США не разрешают Украине наносить удары с помощью ATACMS по российской территории. «К сожалению, мы до сих пор не можем добраться, например, до аэродромов и их самолетов. Вот в чем проблема », — говорил в июне заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Черниев. Украинские чиновники надеются убедить американских союзников разрешить использование ATACMS против определенных целей на территории России.

«Это кажется довольно абсурдным, когда противник так активно продвигается по нашей территории и наносит удары всеми типами ракет по территории Украины, а мы не можем нанести ответный удар внутри территории врага, где у них находится логистика и снабжение», — указал командир роты беспилотников 103-й бригады территориальной обороны Никита Лыс. В то же время украинские чиновники считают, что лишь «отчаянные условия боевых действий» смогут убедить США отменить ограничения.

Как писала The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, Вашингтон ограничил радиус применения американского оружия 100 км от границы, что не позволяет Киеву наносить удары по ключевым аэродромам в России. Американские чиновники не стали уточнять расстояние, на которое украинским военным разрешено бить по территории России, но назвали неверным утверждение об ограничении в 100 км.

В Пентагоне пояснили, что Соединенные Штаты разрешили Украине бить из поставленного ей американского оружия «туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию».

США в мае смягчили ограничения на применение Украиной американского оружия в Харьковской области, которая граничит с Белгородской. Как уточняла The Wall Street Journal, Вашингтон позволит Киеву наносить удары с помощью РСЗО HIMARS по целям, которые используются для наступления на этом направлении. Президент Джо Байден при этом исключил разрешение ВСУ бить по Москве и Кремлю.

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес объяснил запрет на удары ATACMS по территории России «чрезмерным страхом» эскалации, сам он выступает за то, чтобы позволить Украине атаковать ключевые российские объекты с помощью этих ракет.

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам заявил, что удары Украины по российской территории «близки к агрессии». «Ведь о чем идет речь в данном случае, что те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, но я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической республикой, и я этого не исключаю», — сказал он.