 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

AP сообщило о попытках Киева убедить США разрешить удары ATACMS по России

Сюжет
Военная операция на Украине
В то же время украинские чиновники считают, что лишь «отчаянные условия боевых действий» смогут убедить США отменить ограничения, сообщает AP. Путин называл удары Украины по российской территории «близкими к агрессии»

Украинские военные просят США отменить ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России, сообщает Associated Press.

По их словам, без возможности применения таких ракет у них связаны руки. «Мы могли бы атаковать командные пункты бригад и всю северную группировку, поскольку они расположены в 100-150 км от линии фронта», — сказал командир артиллерии в Харьковской области с позывным Хефастус. «Обычные боеприпасы не могут их достать», — добавил он.

США не разрешают Украине наносить удары с помощью ATACMS по российской территории. «К сожалению, мы до сих пор не можем добраться, например, до аэродромов и их самолетов. Вот в чем проблема », — говорил в июне заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Черниев. Украинские чиновники надеются убедить американских союзников разрешить использование ATACMS против определенных целей на территории России.

«Это кажется довольно абсурдным, когда противник так активно продвигается по нашей территории и наносит удары всеми типами ракет по территории Украины, а мы не можем нанести ответный удар внутри территории врага, где у них находится логистика и снабжение», — указал командир роты беспилотников 103-й бригады территориальной обороны Никита Лыс. В то же время украинские чиновники считают, что лишь «отчаянные условия боевых действий» смогут убедить США отменить ограничения.

Байден назвал удары по России угрозой втягивания Запада в конфликт
Политика
Фото:Александр Ратушняк / Reuters

Как писала The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, Вашингтон ограничил радиус применения американского оружия 100 км от границы, что не позволяет Киеву наносить удары по ключевым аэродромам в России. Американские чиновники не стали уточнять расстояние, на которое украинским военным разрешено бить по территории России, но назвали неверным утверждение об ограничении в 100 км.

В Пентагоне пояснили, что Соединенные Штаты разрешили Украине бить из поставленного ей американского оружия «туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию».

США в мае смягчили ограничения на применение Украиной американского оружия в Харьковской области, которая граничит с Белгородской. Как уточняла The Wall Street Journal, Вашингтон позволит Киеву наносить удары с помощью РСЗО HIMARS по целям, которые используются для наступления на этом направлении. Президент Джо Байден при этом исключил разрешение ВСУ бить по Москве и Кремлю.

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес объяснил запрет на удары ATACMS по территории России «чрезмерным страхом» эскалации, сам он выступает за то, чтобы позволить Украине атаковать ключевые российские объекты с помощью этих ракет.

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам заявил, что удары Украины по российской территории «близки к агрессии». «Ведь о чем идет речь в данном случае, что те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, но я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической республикой, и я этого не исключаю», — сказал он.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ATACMS США Украина Россия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В США сообщили, что ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России
Политика
Канцлер Австрии назвал допустимыми удары Украины по России
Политика
Кэмерон раскрыл, когда прекратятся удары по России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
В Арканзасе четыре человека погибли при стрельбе в продуктовом магазине Общество, 06:42
Трамп пообещал конец конфликту на Украине «до входа в Овальный кабинет» Политика, 06:37
Spiegel узнал о намерении АдГ создать фракцию «Суверенисты» Политика, 06:02
В Германии украинским беженцам предложили работу или возвращение домой Политика, 05:57
Кличко сообщил о взрывах в Киеве Политика, 05:50
AP сообщило о попытках Киева убедить США разрешить удары ATACMS по России Политика, 05:39
Метеорологи сообщили о рекордной за 36 лет жаре в Вашингтоне Общество, 04:53
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Липецкий губернатор сообщил об угрозе атаки дронов Политика, 04:49
Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» покинул Красное море Политика, 04:40
Трамп заявил, что Байден скоро втянет США в третью мировую войну Политика, 04:03
Липецкий губернатор предупредил о воздушной опасности Политика, 03:31
Губернатор сообщил об отражении ПВО атаки дронов на Смоленск и Ярцево Политика, 03:16
США сбили в Красном море три беспилотника хуситов Политика, 02:58
Суд в Иране отменил смертный приговор участвовавшему в протестах рэперу Политика, 02:57