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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп обозначил позицию по применению Украиной оружия против России

Госдеп: Байден разрешил Украине вести контрбатарейную борьбу в районе Харькова
Сюжет
Военная операция на Украине
О том, что Байден разрешил Украине наносить удары по целям в России у границы с Харьковской областью, ранее сообщили сразу несколько западных СМИ. В Госдепе РБК уточнили, что запрет на ПВО и дальнобойное оружие все еще действует
Фото: Eve Baker / Zuma / ТАСС
Фото: Eve Baker / Zuma / ТАСС

Политика США в отношении запрета ВСУ использовать системы ПВО и дальнобойные ракеты по территории России (без учета новых регионов) не изменилась, заявили РБК в пресс-службе Госдепартамента США

При этом, как уточнили в дипведомстве, президент США Джо Байден дал указание своей команде обеспечить использование Украиной поставляемого США оружия для «ведения и контрбатарейной борьбы в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести ответный удар российским силам, которые нападают на нее или готовятся к нападению».

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Фото:John Moore / Getty Images

Ранее зарубежные издания Politico, The New York Times и Financial Times сообщили со ссылкой на источники, что Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но исключительно в районе у границы с Харьковской областью. В последней российские войска начали наступление с территории Белгородской области в середине мая. Минобороны России впоследствии сообщало о взятии более десятка населенных пунктов в регионе.

Главным сторонником снятия ограничений был госсекретарь Энтони Блинкен, который недавно посетил Украину и сделал «отрезвляющие выводы», отмечала The New York Times. В Киеве после решения Вашингтона заявили, что оно позволит применять поставляемые им HIMARS для нанесения ударов по российским военным и командным центрам.

Москва осуждает поставки оружия Киеву и резко критикует возможные удары по своей территории западным оружием. Разрешение Вашингтона наносить удары Киеву по России американским оружием говорит о вовлеченности США в конфликт, заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До этого он отмечал, что призывы снять ограничение на применение западного оружия для Киева безответственны и «опасны своими последствиями».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдепартамент США поставки оружия Харьковская область Джо Байден Военная операция на Украине
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