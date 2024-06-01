Госдеп обозначил позицию по применению Украиной оружия против России
Политика США в отношении запрета ВСУ использовать системы ПВО и дальнобойные ракеты по территории России (без учета новых регионов) не изменилась, заявили РБК в пресс-службе Госдепартамента США
При этом, как уточнили в дипведомстве, президент США Джо Байден дал указание своей команде обеспечить использование Украиной поставляемого США оружия для «ведения и контрбатарейной борьбы в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести ответный удар российским силам, которые нападают на нее или готовятся к нападению».
Ранее зарубежные издания Politico, The New York Times и Financial Times сообщили со ссылкой на источники, что Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но исключительно в районе у границы с Харьковской областью. В последней российские войска начали наступление с территории Белгородской области в середине мая. Минобороны России впоследствии сообщало о взятии более десятка населенных пунктов в регионе.
Главным сторонником снятия ограничений был госсекретарь Энтони Блинкен, который недавно посетил Украину и сделал «отрезвляющие выводы», отмечала The New York Times. В Киеве после решения Вашингтона заявили, что оно позволит применять поставляемые им HIMARS для нанесения ударов по российским военным и командным центрам.
Москва осуждает поставки оружия Киеву и резко критикует возможные удары по своей территории западным оружием. Разрешение Вашингтона наносить удары Киеву по России американским оружием говорит о вовлеченности США в конфликт, заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До этого он отмечал, что призывы снять ограничение на применение западного оружия для Киева безответственны и «опасны своими последствиями».
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