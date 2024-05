Госдеп обозначил позицию по применению Украиной оружия против России

О том, что Байден разрешил Украине наносить удары по целям в России у границы с Харьковской областью, ранее сообщили сразу несколько западных СМИ. В Госдепе РБК уточнили, что запрет на ПВО и дальнобойное оружие все еще действует

Фото: Eve Baker / Zuma / ТАСС

Политика США в отношении запрета ВСУ использовать системы ПВО и дальнобойные ракеты по территории России (без учета новых регионов) не изменилась, заявили РБК в пресс-службе Госдепартамента США

При этом, как уточнили в дипведомстве, президент США Джо Байден дал указание своей команде обеспечить использование Украиной поставляемого США оружия для «ведения и контрбатарейной борьбы в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести ответный удар российским силам, которые нападают на нее или готовятся к нападению».

Ранее зарубежные издания Politico, The New York Times и Financial Times сообщили со ссылкой на источники, что Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но исключительно в районе у границы с Харьковской областью. В последней российские войска начали наступление с территории Белгородской области в середине мая. Минобороны России впоследствии сообщало о взятии более десятка населенных пунктов в регионе.

Главным сторонником снятия ограничений был госсекретарь Энтони Блинкен, который недавно посетил Украину и сделал «отрезвляющие выводы», отмечала The New York Times. В Киеве после решения Вашингтона заявили, что оно позволит применять поставляемые им HIMARS для нанесения ударов по российским военным и командным центрам.

Москва осуждает поставки оружия Киеву и резко критикует возможные удары по своей территории западным оружием. Разрешение Вашингтона наносить удары Киеву по России американским оружием говорит о вовлеченности США в конфликт, заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До этого он отмечал, что призывы снять ограничение на применение западного оружия для Киева безответственны и «опасны своими последствиями».