Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский объяснил, почему не намерен выводить ВСУ из Донбасса

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Зеленский считает, что вывод ВСУ из Донбасса вызовет раскол в украинском обществе и ослабит позиции Киева. Путин подчеркивал, что Россия вернет регион военным или любым другим путем

Вывод ВСУ из Донбасса и других регионов расколет украинское общество и ослабит позиции Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си».

Зеленский отметил, что не считает такую уступку оправданной даже, если она приведет к прекращению огня

«Я вижу это иначе. Я рассматриваю это не просто как территорию. Я вижу в этом отказ и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших живущих там граждан <...> И я уверен, что [такой шаг] разделил бы наше общество», — заявил Зеленский.

Зеленский сообщил о требовании США к Украине уйти из Донбасса
Политика
Фото:Reuters

Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма в составе России. В Киеве подчеркивали, что не намерены уступать территории.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Москва считает вопрос о статусе полуострова закрытым. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области стали частью страны по результатам голосования, проведенного в этих регионах в сентябре 2022-го.

Территориальные вопросы имеют для России принципиальное значение на переговорах. Президент Владимир Путин говорил, что Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.

Украина настаивает на принципе «стоим, где стоим» как базовой модели для прекращения огня. Глава МИД страны Андрей Сибига говорил, что Киев также из «принципа» никогда не признает никакие решения о суверенитете России над Крымом или Донбассом.

При этом, по словам самого Зеленского, вывода войск из Донбасса от Украины требует не только Россия, но и США. The New York Times со ссылкой на источники среди должностных лиц сообщала, что американская администрация усиливает давление на Киев ради уступок по региону.

Зеленский не исключал проведение референдума по вопросу вывода войск из Донбасса. В Кремле на это ответили, что вся территория региона принадлежит России.

Опрос независимого Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный в январе, показал, что 54% украинцев категорически исключают предложение передать весь Донбасс под контроль России в обмен на гарантии безопасности Киеву от США и Европы. Готовы согласиться на это 39% — с требованием «существенных гарантий безопасности».

Последний раунд переговоров по урегулированию на Украине состоялся в Женеве 17–18 февраля. Глава российской переговорной группы помощник президента Владимир Мединский назвал обсуждения тяжелыми, но деловыми. Он анонсировал еще одну встречу. Киев заявлял, что в политической части обсуждаемых вопросов «заметного прогресса нет».

Владимир Зеленский ВСУ Донбасс Украина вывод войск
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
