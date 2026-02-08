Сибига назвал непризнание Крыма и Донбасса за Россией вопросом принципа

Украина никогда не признает суверенитет Москвы над Донбассом и Крымом, «дело в принципе», заявил Сибига. Россия считает вопрос о статусе Крыма закрытым и требует вывода ВСУ из ДНР и ЛНР

Крым (Фото: Максим Чурусов / ТАСС)

Украина из «принципа» никогда не признает никакие решения о суверенитете России над Крымом или Донбассом. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью Reuters.

По его словам, соответствующее решение любой страны будет «юридически недействительным».

«Мы никогда этого не признаем. И это будет нарушением международного права. Дело не в Украине. Дело в принципе», — сказал министр.

Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма в составе России. В Киеве подчеркивали, что не намерены уступать территории. Вашингтон, в свою очередь, предлагал создать свободную экономическую зону. Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Москва считает вопрос о статусе полуострова закрытым. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области стали частью страны по результатам голосования, проведенного в этих регионах в сентябре 2022-го.

Территориальные вопросы имеют для России принципиальное значение, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны говорил, что решение территориальных вопросов невозможно без прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. Российский президент говорил, что Москва готова вести переговоры с «кем угодно», но подписывать финальный документ — только с легитимной властью.

Власть Зеленского руководство России называет нелегитимной, указывая, что срок его полномочий истек в мае 2024 года. Конституция Украины запрещает проводить как президентские, так и парламентские выборы в период действия военного положения.

Вопрос территорий Зеленский ранее называл единственным нерешенным. В Кремле же говорили, что территориальный вопрос — самый главный, но есть еще множество других.