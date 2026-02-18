 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве

Сюжет
Переговоры России и Украины
Переговоры 18 февраля продолжались около двух часов, сообщил глава российской делегации. Он также анонсировал новый раунд «в ближайшее время»

Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве
Video

Завершившиеся переговоры между Россией, США и Украиной были тяжелыми, но деловыми, сообщил журналистам помощник президента России, глава переговорной делегации Владимир Мединский.

«Как вы знаете, переговоры шли два дня — очень долго вчера в разных форматах и вот еще сегодня около двух часов», — сказал он.

По словам главы российской делегации, в ближайшее время состоится новый раунд переговоров по украинскому урегулированию.

Переговоры России, Украины и США в Женеве стартовали 17 февраля. Встреча продолжалась шесть часов и по большей части носила закрытый характер. Переговоры проходили как в двустороннем формате — Москва — Киев, так и в трехстороннем, с участием Вашингтона.

Как прошел третий раунд переговоров по Украине в Женеве. Главное
Политика
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

По итогам первого дня контактов журналист Axios Барак Равид в Х со ссылкой на два источника сообщал, что переговоры «зашли в тупик». Причиной, по словам его собеседников, стали позиции, представленные главой российской делегации.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, напротив, заявлял об успехе действующей администрации Штатов, которая «свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сказал, что говорить о каких-то оценках Москвой результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве пока рано. При этом он обратил внимание, что российская делегация напрямую докладывает президенту Владимиру Путину о ходе переговоров.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что за переговорами наблюдали представители четырех стран Европы — Великобритании, Франции, Германии и Италии. По данным издания «РБК-Украина», это было сделано по просьбе украинского президента Владимира Зеленского.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Переговоры Россия США Украина Владимир Мединский
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
Захарова описала переговоры в Женеве словами «имеет большое значение»
Политика
Переговоры России, Украины и США в Женеве завершились
Политика
Российская делегация покинула отель в Женеве после переговоров. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Госдуме предложили ввести разовый налог на покупку дорогих автомобилей Политика, 14:08
Итоги переговоров в Женеве. Спецэфир телеканала РБК Политика, 14:06
Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году Политика, 14:02
Axios узнал о тайных переговорах Рубио с внуком Кастро Политика, 14:02
В Женеве прошел третий раунд переговоров по Украине. Фоторепортаж Политика, 13:59 
Словакия объявила о кризисе и приостановила экспорт топлива на Украину Политика, 13:58
АвтоВАЗ рассказал о применении новой технологии при производстве Lada Azimut Авто, 13:57
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
47-летний Мэнни Пакьяо проведет бой с Русланом Проводниковым Спорт, 13:54
Захарова заявила, что Норвегии мерещится «рука Кремля» Политика, 13:51
Дума одобрила законопроект о профилактике «уклонения от защиты страны» Политика, 13:50
Совет Федерации одобрил закон о штрафах для строителей Недвижимость, 13:50
В половине мегаполисов России продажи новостроек удвоились или утроились Недвижимость, 13:45
Мосбиржа планирует маркировать слишком непрозрачных эмитентов с 1 апреля Инвестиции, 13:43