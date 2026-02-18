Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве
Завершившиеся переговоры между Россией, США и Украиной были тяжелыми, но деловыми, сообщил журналистам помощник президента России, глава переговорной делегации Владимир Мединский.
«Как вы знаете, переговоры шли два дня — очень долго вчера в разных форматах и вот еще сегодня около двух часов», — сказал он.
По словам главы российской делегации, в ближайшее время состоится новый раунд переговоров по украинскому урегулированию.
Переговоры России, Украины и США в Женеве стартовали 17 февраля. Встреча продолжалась шесть часов и по большей части носила закрытый характер. Переговоры проходили как в двустороннем формате — Москва — Киев, так и в трехстороннем, с участием Вашингтона.
По итогам первого дня контактов журналист Axios Барак Равид в Х со ссылкой на два источника сообщал, что переговоры «зашли в тупик». Причиной, по словам его собеседников, стали позиции, представленные главой российской делегации.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, напротив, заявлял об успехе действующей администрации Штатов, которая «свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сказал, что говорить о каких-то оценках Москвой результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве пока рано. При этом он обратил внимание, что российская делегация напрямую докладывает президенту Владимиру Путину о ходе переговоров.
«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что за переговорами наблюдали представители четырех стран Европы — Великобритании, Франции, Германии и Италии. По данным издания «РБК-Украина», это было сделано по просьбе украинского президента Владимира Зеленского.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США