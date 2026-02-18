Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве

Переговоры 18 февраля продолжались около двух часов, сообщил глава российской делегации. Он также анонсировал новый раунд «в ближайшее время»

Video

Завершившиеся переговоры между Россией, США и Украиной были тяжелыми, но деловыми, сообщил журналистам помощник президента России, глава переговорной делегации Владимир Мединский.

«Как вы знаете, переговоры шли два дня — очень долго вчера в разных форматах и вот еще сегодня около двух часов», — сказал он.

По словам главы российской делегации, в ближайшее время состоится новый раунд переговоров по украинскому урегулированию.

Переговоры России, Украины и США в Женеве стартовали 17 февраля. Встреча продолжалась шесть часов и по большей части носила закрытый характер. Переговоры проходили как в двустороннем формате — Москва — Киев, так и в трехстороннем, с участием Вашингтона.

По итогам первого дня контактов журналист Axios Барак Равид в Х со ссылкой на два источника сообщал, что переговоры «зашли в тупик». Причиной, по словам его собеседников, стали позиции, представленные главой российской делегации.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, напротив, заявлял об успехе действующей администрации Штатов, которая «свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сказал, что говорить о каких-то оценках Москвой результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве пока рано. При этом он обратил внимание, что российская делегация напрямую докладывает президенту Владимиру Путину о ходе переговоров.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что за переговорами наблюдали представители четырех стран Европы — Великобритании, Франции, Германии и Италии. По данным издания «РБК-Украина», это было сделано по просьбе украинского президента Владимира Зеленского.