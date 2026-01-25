Зеленский отказался уступать территории и потребовал компромиссов от США

Киев обсудил территориальный вопрос с Москвой и Вашингтоном на переговорах в ОАЭ. Зеленский спустя день после завершения встречи вновь подчеркнул, что Украина не откажется от претензий на Донбасс

Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

В переговорах России и Украины очень много проблемных вопросов, Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что его позиция по территориальному вопросу неизменна, всем трем сторонам переговоров необходимо пойти на компромисс — в том числе США.

«Было много проблемных вопросов, но их становится все меньше», — добавил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что документ о гарантиях безопасности Украине готов на 100%, Киев ждет от США сигнала о дате и месте подписания. После этого документ пройдет ратификацию в конгрессе США и в украинском парламенте.

Накануне, 23-24 января, в Абу-Даби прошли переговоры делегаций из Москвы, Киева и Вашингтона. Основной и наиболее сложной темой стал территориальный вопрос.

В российскую делегацию вошли представители Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не добивается капитуляции Украины, а хочет признания «реалий, которые сложились на земле». В марте он заявил, что России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст.

Донбасс, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов в 2022 году. Россия неоднократно указывала, что для прекращения конфликта ВСУ должны отвести войска из этих регионов.

Материал дополняется.