 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Мединский анонсировал новый раунд переговоров по Украине

Мединский: следующий раунд переговоров по Украине состоится в ближайшее время
Сюжет
Переговоры России и Украины
Новый раунд встреч по Украине состоится в ближайшее время, заявил Мединский по итогам двухдневных женевских переговоров. Он назвал обсуждения тяжелыми, но деловыми. В Кремле считают, что еще рано оценивать результаты этих встреч

Мединский анонсировал новый раунд переговоров по Украине
Video

Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в ближайшее время, заявил глава российской переговорной группы, помощник президента России Владимир Мединский.

«В ближайшее время состоится следующая встреча», — сказал он.

Также Мединский назвал тяжелыми, но деловыми двухдневные переговоры в Женеве. «Очень долго вчера в разных форматах, и вот еще сегодня около двух часов», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тем временем заявил, что пока рано говорить о каких-то оценках Россией результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. По его словам, делегация напрямую докладывает Владимиру Путину о ходе переговоров.

Ранее глава украинской делегации в Женеве, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что второй день переговоров России, Украины и США проходил в формате консультаций военной и политической групп. Стороны работали над уточнением параметров и механики обсуждаемых вчера решений, пояснил он. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что сегодня стороны должны были обсуждать шаги для обмена военнопленными.

Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве
Политика

Первый этап завершился накануне, 17 февраля, он был закрыт для прессы. Обсуждения шли как в двустороннем, так и трехстороннем формате, источник РБК в российской переговорной группе назвал их «очень напряженными».

По итогам первого дня переговоров Умеров рассказывал, что встретился с представителями ряда стран ЕС, а также США, Великобритании и Швейцарии. По его словам, важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял о «значительном прогрессе». В то же время журналист Axios Барак Равид написал о «тупике» на женевских переговорах.

Кремль перед переговорами сообщал, что в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих переговорах в ОАЭ, включая вопросы, которые касаются и территорий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Владимир Мединский переговоры Украина
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Материалы по теме
Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве
Политика
Зеленский и Умеров назвали темы переговоров в Женеве
Политика
Кремль счел преждевременной оценку переговоров в Женеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Госдуме предложили ввести разовый налог на покупку дорогих автомобилей Политика, 14:08
Итоги переговоров в Женеве. Спецэфир телеканала РБК Политика, 14:06
Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году Политика, 14:02
Axios узнал о тайных переговорах Рубио с внуком Кастро Политика, 14:02
В Женеве прошел третий раунд переговоров по Украине. Фоторепортаж Политика, 13:59 
Словакия объявила о кризисе и приостановила экспорт топлива на Украину Политика, 13:58
АвтоВАЗ рассказал о применении новой технологии при производстве Lada Azimut Авто, 13:57
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
47-летний Мэнни Пакьяо проведет бой с Русланом Проводниковым Спорт, 13:54
Захарова заявила, что Норвегии мерещится «рука Кремля» Политика, 13:51
Дума одобрила законопроект о профилактике «уклонения от защиты страны» Политика, 13:50
Совет Федерации одобрил закон о штрафах для строителей Недвижимость, 13:50
В половине мегаполисов России продажи новостроек удвоились или утроились Недвижимость, 13:45
Мосбиржа планирует маркировать слишком непрозрачных эмитентов с 1 апреля Инвестиции, 13:43