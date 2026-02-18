Мединский анонсировал новый раунд переговоров по Украине
Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в ближайшее время, заявил глава российской переговорной группы, помощник президента России Владимир Мединский.
«В ближайшее время состоится следующая встреча», — сказал он.
Также Мединский назвал тяжелыми, но деловыми двухдневные переговоры в Женеве. «Очень долго вчера в разных форматах, и вот еще сегодня около двух часов», — сказал он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тем временем заявил, что пока рано говорить о каких-то оценках Россией результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. По его словам, делегация напрямую докладывает Владимиру Путину о ходе переговоров.
Ранее глава украинской делегации в Женеве, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что второй день переговоров России, Украины и США проходил в формате консультаций военной и политической групп. Стороны работали над уточнением параметров и механики обсуждаемых вчера решений, пояснил он. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что сегодня стороны должны были обсуждать шаги для обмена военнопленными.
Первый этап завершился накануне, 17 февраля, он был закрыт для прессы. Обсуждения шли как в двустороннем, так и трехстороннем формате, источник РБК в российской переговорной группе назвал их «очень напряженными».
По итогам первого дня переговоров Умеров рассказывал, что встретился с представителями ряда стран ЕС, а также США, Великобритании и Швейцарии. По его словам, важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял о «значительном прогрессе». В то же время журналист Axios Барак Равид написал о «тупике» на женевских переговорах.
Кремль перед переговорами сообщал, что в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих переговорах в ОАЭ, включая вопросы, которые касаются и территорий.
