Мединский анонсировал новый раунд переговоров по Украине

Мединский: следующий раунд переговоров по Украине состоится в ближайшее время

Новый раунд встреч по Украине состоится в ближайшее время, заявил Мединский по итогам двухдневных женевских переговоров. Он назвал обсуждения тяжелыми, но деловыми. В Кремле считают, что еще рано оценивать результаты этих встреч

Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в ближайшее время, заявил глава российской переговорной группы, помощник президента России Владимир Мединский.

«В ближайшее время состоится следующая встреча», — сказал он.

Также Мединский назвал тяжелыми, но деловыми двухдневные переговоры в Женеве. «Очень долго вчера в разных форматах, и вот еще сегодня около двух часов», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тем временем заявил, что пока рано говорить о каких-то оценках Россией результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. По его словам, делегация напрямую докладывает Владимиру Путину о ходе переговоров.

Ранее глава украинской делегации в Женеве, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что второй день переговоров России, Украины и США проходил в формате консультаций военной и политической групп. Стороны работали над уточнением параметров и механики обсуждаемых вчера решений, пояснил он. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что сегодня стороны должны были обсуждать шаги для обмена военнопленными.

Первый этап завершился накануне, 17 февраля, он был закрыт для прессы. Обсуждения шли как в двустороннем, так и трехстороннем формате, источник РБК в российской переговорной группе назвал их «очень напряженными».

По итогам первого дня переговоров Умеров рассказывал, что встретился с представителями ряда стран ЕС, а также США, Великобритании и Швейцарии. По его словам, важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял о «значительном прогрессе». В то же время журналист Axios Барак Равид написал о «тупике» на женевских переговорах.

Кремль перед переговорами сообщал, что в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих переговорах в ОАЭ, включая вопросы, которые касаются и территорий.