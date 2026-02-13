NYT узнала об усилении давления США на Украину ради уступок по Донбассу

Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

Администрация президента США усиливает давление на Украину ради уступок по Донбассу в пользу России и завершения конфликта к началу лета, сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди должностных лиц.

Пока не ясно, на что готовы пойти США, если Киев не уступит давлению.

