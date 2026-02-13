NYT узнала об усилении давления США на Украину ради уступок по Донбассу
Администрация президента США усиливает давление на Украину ради уступок по Донбассу в пользу России и завершения конфликта к началу лета, сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди должностных лиц.
Пока не ясно, на что готовы пойти США, если Киев не уступит давлению.
Материал дополняется.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»