Мирный план по Украине⁠,
0

NYT узнала об усилении давления США на Украину ради уступок по Донбассу

Сюжет
Мирный план по Украине
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

Администрация президента США усиливает давление на Украину ради уступок по Донбассу в пользу России и завершения конфликта к началу лета, сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди должностных лиц.

Пока не ясно, на что готовы пойти США, если Киев не уступит давлению.

Кремль сообщил, что переговоры по Украине пройдут в Женеве
Политика
Виды&nbsp;Женевы

Материал дополняется.

