Ушаков ответил на слова Зеленского о референдуме по Донбассу

Юрий Ушаков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Вся территория Донбасса принадлежит России, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны выразить свое мнение по вопросу об оставлении Киевом контролируемой части Донбасса.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году.

Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент России Владимир Путин говорил, что этот регион является исторической российской территорией и будет возвращен военным или иным путем.

Материал дополняется