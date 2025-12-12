 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Ушаков ответил на слова Зеленского о референдуме по Донбассу

Сюжет
Военная операция на Украине
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Вся территория Донбасса принадлежит России, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны выразить свое мнение по вопросу об оставлении Киевом контролируемой части Донбасса.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году.

Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент России Владимир Путин говорил, что этот регион является исторической российской территорией и будет возвращен военным или иным путем. 

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Зеленский Юрий Ушаков Донбасс Референдум
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
