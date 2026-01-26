 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Песков назвал вопросы территорий принципиально значимыми

Песков: территориальные вопросы «формулы Анкориджа» принципиально значимы
Военная операция на Украине
Мирный план по Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

Территориальные вопросы, которые входят в «формулу Анкориджа», имеют принципиальное значение для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Это наша последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», он, конечно, имеет для страны принципиальную значимость», — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что представители на переговорах продолжают отстаивать позицию России.

Песков рассказал о важности внедрения «формулы Анкориджа»
Дмитрий Песков

Так называемая «формула Анкориджа» — неофициальное название подхода к урегулированию конфликта на Украине, который обсуждался в ходе контактов России и США на переговорах в Анкоридже (штат Аляска) в августе 2025 года.

23 января Песков заявил, что «формулу Анкориджа» важно внедрять. Он также отказался комментировать ее содержание, отметив, что Кремль не считает это целесообразным.

В тот же день Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщил, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин согласовали во время переговоров на Аляске «формулу Анкориджа», подразумевающую российский контроль над всей территорией Донбасса и заморозку нынешней линии фронта.

Антонина Сергеева
Дмитрий Песков территории вопросы Украина Россия
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
