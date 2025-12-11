Зеленский допустил референдум на Украине по выводу войск из Донбасса

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Граждане Украины должны выразить свое мнение по вопросу об оставлении Киевом контролируемой части Донбасса, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — сказал он.

По словам Зеленского, «компромиссное видение» США заключается в выводе ВСУ из Донбасса и создании демилитаризованной зоны, однако вопрос о том, кто будет управлять этой территорией, не решен, Вашингтон «ищет какой-то формат».

«Наша позиция в плане: справедливо — когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Поэтому между этими позициями разными и продолжается сейчас дискуссия, это еще не определено», — рассказал украинский президент.

Позиция Киева «стоим, где стоим» распространяется также на Херсонскую и Запорожскую области, добавил Зеленский. Украина настаивает на выводе российских войск из контролируемых ими территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент России Владимир Путин говорил, что он является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.

Территориальный вопрос является одним из двух ключевых, по которым позиции США и Украины не согласованы, отметил Зеленский. Второй такой вопрос — контроль над Запорожской АЭС. Киев против того, чтобы станция оставалась под управлением российской стороны, США предлагают «общий формат», однако пока сложно сказать, как это можно реализовать, говорит президент Украины.

По словам Зеленского, Украина и США подпишут соглашения по экономике и восстановлению страны, а также о гарантиях безопасности. «Это могут быть параллельные процессы. Возможно, будет аналог плана Маршалла для Украины», — отметил он (цитата по УНИАН).

«План Маршалла» — комплекс мер помощи Европе после Второй мировой войны. США предоставили поддержку 16 разрушенным в ходе войны европейским странам. СССР отказался от «плана Маршалла», такое решение приняли и просоветские правительства Европы.

Зеленский добавил, что Киев считает необходимым прекращение огня, однако, согласно позиции США, это возможно только при подписании рамочного соглашения.

О том, что обновленный мирный план США предполагает создание демилитаризованной зоны вдоль всей линии соприкосновения, писала The Washington Post. По ее данным, для Украины обсуждается корейский сценарий.

10 декабря Киев передал Вашингтону свой ответ на мирные предложения. По данным Axios, документ включает «новые идеи», как решить вопросы территорий, Запорожской АЭС, и другие спорные темы. Обсуждать эти положения будут на встрече представителей Украины, США, Франции, Германии и Великобритании в Париже 13 декабря, сообщало издание.

Материал дополняется.