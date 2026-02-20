 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Зеленский сообщил о требовании США к Украине уйти из Донбасса

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина не может «просто сдаться» ради мира и не будет отдавать контроль над Донбассом, заявляет Зеленский. Россия называет ключевым требованием для урегулирования вывод ВСУ из региона
Фото: Reuters
Фото: Reuters

США, как и Россия, требуют вывода украинских сил из Донбасса, сообщил в интервью AFP президент Украины Владимир Зеленский.

«Американцы и россияне говорят, что если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, то вы должны покинуть Донбасс», — заявил украинский президент (цитата по RFI).

Президент России Владимир Путин говорил, что Донбасс считается исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем. Среди других требований, заявляемых Москвой — признание Крыма российским, отказ Киева от вступления в НАТО, его безъядерный и нейтральный статус, соблюдение прав русскоязычных жителей. 

Зеленский отвергал возможность компромисса по вопросу контроля над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Он говорил, что Украина не может «просто сдаться» ради мира. 

Последний раунд переговоров по урегулированию на Украине состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской переговорной группы помощник президента Владимир Мединский назвал обсуждения тяжелыми, но деловым. Он анонсировал еще одну встречу. Киев заявлял, что в политической части обсуждаемых вопросов «заметного прогресса нет».

Материал дополняется

Персоны
Владимир Зеленский Донбасс Военная операция на Украине переговоры
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
