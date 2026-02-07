Зеленский назвал главный для Киева принцип при прекращении огня

Зеленский: Киев настаивает на принципе «стоим, где стоим» для прекращения огня

По словам Зеленского, принцип «стоим, где стоим» Киев считает «самой справедливой и надежной» базовой моделью для прекращения огня. Россия настаивает на выводе ВСУ из Донбасса

Фото: Сергей Коровайный / Reuters

Украина настаивает на принципе «стоим, где стоим» как базовой модели для прекращения огня. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

По его словам, такую модель в Киеве считают «самой справедливой и надежной» для возможного режима тишины.

«Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что наиболее надежная позиция — «стоим, где стоим». Американская сторона предлагает такой компромиссный, на их взгляд, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали», — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Соединенные Штаты готовы участвовать в мониторинге режима прекращения огня, если в конечном итоге будет достигнуто политическое решение.

Вопрос свободной экономической зоны в Донбассе обсуждается, но без уступок по суверенитету Украины, утверждает Зеленский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце декабря заявил, что Кремль считает нецелесообразным публично комментировать идеи создания свободной экономической зоны в Донбассе и совместного управления Запорожской АЭС.

Кроме того, по словам украинского президента, Россия на мирных переговорах требует от США признать Крым российским. Он подчеркнул, что Киев такие договоренности не поддержит.

«Я считаю, что, скорее всего, Россия дает сигнал Америке: признайте Крым <...> Мы просто говорим, что если кто-то хочет решить за нас те вопросы, которые противоречат Конституции Украины или украинскому законодательству, то таких договоренностей Украина поддерживать не будет», — добавил глава государства.

Москва считает вопрос о статусе Крыма, который стал частью России по итогам референдума 2014 года, закрытым.

В конце декабря Зеленский заявил о готовности вынести на референдум вопрос о свободной экономической зоне в Донбассе с взаимным отводом войск. До этого он отмечал, что «компромиссное видение» США заключается в выводе ВСУ из Донбасса и создании демилитаризованной зоны, однако вопрос о том, кто будет управлять этой территорией, не решен. Тогда же президент говорил, что граждане Украины должны выразить свое мнение по этому вопросу.

Более половины опрошенных украинцев — 55% — поддерживают проведение референдума по мирному соглашению, 32% выступают против, показал опрос независимого Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный в середине января.

Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин говорил, что этот регион исторически является российской территорией и будет возвращен военным или иным путем. Киев категорически отказывается идти на уступки в вопросе территориальных претензий.