Байден не счел приостановку СНВ-3 признаком подготовки к ядерному удару

Президент США Байден: приостановка СНВ-3 Россией не говорит о риске ядерного удара

Байден отметил, что весь мир ждет от ответственных мер по договору о сокращении вооружений России и США, выразив надежду, что его действие удастся возобновить. Путин объяснил решение намерением Запада нанести «поражение России»

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

В приостановке участия России в Договоре об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3) с США нет признаков подготовки к нанесению Москвой ядерного удара, заявил американский президент Джо Байден в интервью ABC.

«Это большая ошибка. Это не очень ответственно. Но я не вижу в этом [признаки], что он думает об использовании ядерного оружия или чего-то в этом роде», — сказал Байден.

Он отметил, что уверен в способности России и США «это исправить», поскольку странам необходимо ответственно работать в этой области. Байден подчеркнул: «Это также то, что остальной мир ожидает от нас».

О приостановке участия Россия в СНВ-3 объявил российский президент Владимир Путин накануне, 21 февраля, во время оглашения послания Федеральному собранию. На следующий день законопроект об приостановке поддержали обе палаты парламента — Дума и Совет Федерации.

Путин пояснил тогда, что США и НАТО хотят выполнения Россией положений СНВ-3, но одновременно с этим настроены нанести ей «стратегическое поражение». Он напомнил, что в альянс входят еще две ядерные державы — Франция и Великобритания, предложив расширить состав участников СНВ-3 всем НАТО.

В МИД при этом пообещали, что Россия продолжит соблюдать предусмотренные договором ограничения и обмениваться с американской стороной уведомлениями о пусках баллистических ракет. Эту позицию подтвердили в российском Минобороны.

«Вы не можете воевать против России, делая вид, что в вопросах стратегической стабильности все идет как обычно. Так вам и надо!», — заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который подписал договор в 2010 году.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно возобновить действие договора, французский МИД выразил сожаление решением Москвы. США сочли решение России «большой ошибкой», отметив, что в связи с этим не видят причин менять ядерную политику. «Объявление России о том, что она приостанавливает участие в СНВ, вызывает глубокое сожаление и безответственно», — говорил госсекретарь США Блинкен.