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Минобороны пообещало соблюдать ограничения договора о ядерных ракетах

Генерал Ильин: Россия продолжит соблюдать ограничения ДСНВ по числу ядерных ракет
Евгений Ильин
Евгений Ильин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Россия продолжит соблюдать ограничения Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) по количеству носителей ядерных боезарядов, заявил замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Евгений Ильин.

«Что касается уровней, которые были объявлены Владимиром Владимировичем по количеству носителей ядерных боезарядов, они также будут соблюдаться», — сказал он.

21 февраля президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре.

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Персоны
Минобороны СНВ

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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