Госдеп: США не видят причину менять ядерную политику после решения России по СНВ-3

США не увидели повода менять ядерную политику после решения России по СНВ

Президент Владимир Путин ранее объявил о приостановке участия России в СНВ-3. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это решение «безответственным» и вызывающим сожаление

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США не видят причин для изменения своей ядерной политики после решения России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), сообщил в эфире CNN представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы пока не видим никаких причин менять нашу ядерную политику, нашу стратегическую политику», — сказал он (цитата по The Guardian).

По его словам, пока неясно, будет ли иметь решение Москвы практическое значение. В докладе Госдепа, о котором в конце января писала The Wall Street Journal, Вашингтон счел отказ России в проведении инспекций и встреч для обсуждения соглашения нарушением СНВ-3. В связи с этим Прайс заявил, США намерены следить, какие шаги «на самом деле» будет предпринимать Москва.

В ходе послания Федеральному посланию 21 февраля президент Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в совместном с Вашингтоном договоре СНВ-3. Он связал это с тем, что США и НАТО, по его словам, стремятся нанести России стратегическое поражение, а Вашингтон отказывает в проведении инспекций в рамках соглашения. Путин также сообщил, что в случае возвращения к СНВ-3 необходимо сначала будет учесть арсеналы Великобритании и Франции, которые являются частью совокупного ударного потенциала НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России безответственным и вызывающим глубокое сожаление. Вашингтон, по его словам, по-прежнему готов в любой момент обсудить с Москвой вопросы ограничения вооружений.