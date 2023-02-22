Госдума одобрила приостановку участия России в договоре о ядерном оружии

Решение, о котором Владимир Путин объявил накануне в ходе послания Федеральному собранию, теперь должен утвердить Совет Федерации

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Госдума на пленарном заседании приняла закон, внесенный президентом Владимиром Путиным, о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях. В тексте документа говорится, что решение о возобновлении участия страны в ДСНВ будет принимать президент России.

За принятие проголосовали все присутствовавшие депутаты — 401 человек, или 89,1% от общего состава.

Действующий договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 Россия и США заключили в 2010 году на десять лет. Его подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама. В начале 2021-го договор продлили до 5 февраля 2026 года.

Согласно СНВ-3, стороны сокращают количество межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений так, чтобы к 2018 году число перечисленных вооружений не превышало:



а) 700 — для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;



б) 1550 — для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;



в) 800 — для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков. В целях контроля ограничений проводятся взаимные инспекции.

Путин объявил о решении приостановить участие России в договоре в послании Федеральному собранию 21 февраля. В своем выступлении он указал, что нынешняя система контроля над вооружениями никак не регулирует количество ядерного оружия, которое есть у союзников США по НАТО — Франции и Великобритании, а российских инспекторов к мониторингу военных объектов в Штатах не допускают. Президент также напомнил, что США и НАТО прямо говорят о намерении нанести стратегическое поражение России. «И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — указал он.

Россия и США приостановили взаимные инспекции в 2020 году — тогда это было связано с пандемией COVID-19, — которые так и не были возобновлены.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России «безответственным» и вызывающим глубокое сожаление. Вашингтон, по его словам, по-прежнему готов в любой момент обсудить с Москвой вопросы ограничения вооружений. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также выразил сожаление в связи с решением Москвы. «С сегодняшним решением вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена», — подчеркнул он и «настоятельно» призвал Россию вернуться к исполнению договора.