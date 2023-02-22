Госдума одобрила приостановку участия России в договоре о ядерном оружии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
В центре Петербурга напали на сотрудника ОМОН Общество, 13:13
Умер тренер легендарных российских лыжников Валентин Самохин Спорт, 13:04
RMF узнала об угрозе Польше заблокировать новые санкции против России Политика, 12:59
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 12:56
Лондон назвал условия поставки Киеву истребителей Политика, 12:54
Как ухаживать за кожей в холодное время года: 9 советов Pro, 12:43
Свердловский губернатор предложил Пригожину продолжать «стряпать котлеты» Политика, 12:40
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Warner Bros. снимет новые фильмы по вселенной «Властелина колец» Общество, 12:37
Академия Плющенко подала жалобу в федерацию на тренера Горбачевой Спорт, 12:19
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 12:10
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в поджоге московской гостиницы Общество, 12:09
Тренер «Барселоны» отреагировал на поражение от МЮ фразой «показали лицо» Спорт, 12:06
Путин составил список 40 из кандидатов в Общественную палату Политика, 12:02
«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды Общество, 12:01 
Послания Путина Федеральному собранию ,  
0 

Госдума одобрила приостановку участия России в договоре о ядерном оружии

Госдума приняла закон о приостановке участия России в договоре СНВ
Решение, о котором Владимир Путин объявил накануне в ходе послания Федеральному собранию, теперь должен утвердить Совет Федерации
Фото: пресс-служба Госдумы РФ
Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Госдума на пленарном заседании приняла закон, внесенный президентом Владимиром Путиным, о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях. В тексте документа говорится, что решение о возобновлении участия страны в ДСНВ будет принимать президент России.

За принятие проголосовали все присутствовавшие депутаты — 401 человек, или 89,1% от общего состава.

Действующий договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 Россия и США заключили в 2010 году на десять лет. Его подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама. В начале 2021-го договор продлили до 5 февраля 2026 года.

Согласно СНВ-3, стороны сокращают количество межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений так, чтобы к 2018 году число перечисленных вооружений не превышало:

а) 700 — для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;

б) 1550 — для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;

в) 800 — для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков.

В целях контроля ограничений проводятся взаимные инспекции.

Путин объявил о решении приостановить участие России в договоре в послании Федеральному собранию 21 февраля. В своем выступлении он указал, что нынешняя система контроля над вооружениями никак не регулирует количество ядерного оружия, которое есть у союзников США по НАТО — Франции и Великобритании, а российских инспекторов к мониторингу военных объектов в Штатах не допускают. Президент также напомнил, что США и НАТО прямо говорят о намерении нанести стратегическое поражение России. «И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — указал он.

Россия и США приостановили взаимные инспекции в 2020 году — тогда это было связано с пандемией COVID-19, — которые так и не были возобновлены.

Читайте на РБК Pro
Стальное звено: почему люди с трудным детством более успешны в кризис
Почему растет число премиальных новостроек за пределами центра Москвы
В ОАЭ изменились правила наследования. Что это значит для резидентов
Ребенок ест только бургеры и сухой доширак. Как изменить ситуацию

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России «безответственным» и вызывающим глубокое сожаление. Вашингтон, по его словам, по-прежнему готов в любой момент обсудить с Москвой вопросы ограничения вооружений. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также выразил сожаление в связи с решением Москвы. «С сегодняшним решением вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена», — подчеркнул он и «настоятельно» призвал Россию вернуться к исполнению договора.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
При участии
Мария Лисицына
СНВ ядерное оружие США
Материалы по теме
Франция выразила сожаление из-за решения России по ДСНВ
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия России в ДСНВ
Политика
Что значит приостановка Россией Договора о СНВ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter