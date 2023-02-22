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Франция выразила сожаление из-за решения России по ДСНВ

МИД Франции выразил сожаление из-за решения России приостановить участие в ДСНВ

Министерство иностранных дел Франции выразило свое сожаление в связи с приостановкой Россией участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в заявлении на сайте дипведомства.

«Франция сожалеет о сделанном сегодня президентом [России Владимиром] Путиным заявлении о приостановке участия России в Новом договоре о СНВ. Она также обеспокоена его просьбой о том, чтобы Российская Федерация обеспечила готовность провести ядерное испытание, если его проведут Соединенные Штаты», — сказано в заявлении.

Французский МИД призвал российские власти отменить свое решение и в ближайшее время вернуться к соблюдению договора.

Действующий договор о стратегических наступательных вооружениях, получивший название СНВ-3, был заключен между Россией и США в 2010 году сроком на десять лет. В начале 2021 года его продлили до 5 февраля 2026 года. Он ограничивает число стратегических вооружений развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга, но в 2020 году стороны заморозили эту деятельность из-за пандемии коронавируса.

21 февраля, выступая перед Федеральным собранием, Путин объявил о приостановке участия России в договоре СНВ-3. Он связал это со стремлением США и НАТО нанести «стратегическое поражение» и неоднократными отказами Москве в предусмотренных договором инспекциях американских объектов. Также Путин указал, что нынешнее соглашение никак не регулирует количество наступательного ядерного оружия, которое есть у союзников США по НАТО — Франции и Великобритании. По его словам, прежде чем вернуться к исполнению СНВ-3, нужно договориться, как учитывать их стратегические арсеналы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России «безответственным». Представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс заявил, что в связи с приостановкой участия Москвы в СНВ-3 ядерная политика Вашингтона останется неизменной. По его словам, пока Вашингтон не видит для этого причин, так как пока неясно, будет ли это решение Москвы иметь практическое значение. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США вернуться к выполнению СНВ-3 без промедлений.

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СНВ ядерное оружие Франция Владимир Путин
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