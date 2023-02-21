ООН призвала Россию и США вернуться к выполнению СНВ-3 без промедлений

Москве и Вашингтону следует немедленно вернуться к выполнению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, считают в ООН. 21 февраля Путин объявил о решении приостановить участие Москвы в соглашении

Антониу Гутерриш (Фото: Fiona Goodall / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает за скорейшее возобновление Россией и США выполнения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил ТАСС его представитель Стефан Дюжаррик.

«Позиция генерального секретаря всегда ясна: США и Россия должны возобновить полное выполнение ДСНВ без промедлений», — сказал он.

Президент Владимир Путин 21 февраля объявил о приостановке участия России в договоре СНВ-3. Он связал это со стремлением США и НАТО нанести «стратегическое поражение» и неоднократными отказами Москве в предусмотренных договором инспекциях американских объектов. Также Путин указал, что нынешнее соглашение никак не регулирует количество наступательного ядерного оружия, которое есть у союзников США по НАТО — Франции и Великобритании. По его словам, прежде чем вернуться к исполнению СНВ-3, нужно договориться, как учитывать их стратегические арсеналы.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) — это соглашение, подписанное в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Оно ограничивает число готовых к использованию ядерных вооружений для обеих сторон. Согласно документу, Россия и США могут иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Договор вступил в силу в 2011 году. В 2021 году Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Госсекретарь Энтони Блинкен назвал решение России «безответственным». В Госдепе заявили, что в связи с приостановкой участия Москвы в СНВ-3 ядерная политика Вашингтона останется неизменной. Представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс заявил, что пока Вашингтон не видит для этого причин, так как пока неясно, будет ли это решение Москвы иметь практическое значение.