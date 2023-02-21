Медведев словами «так вам и надо» поддержал приостановку участия в СНВ-3
Приостановка участия России в Договоре об ограничении стратегических вооружений — это ответ Соединенным Штатам, которые получили по заслугам за свою «тупую антироссийскую политику», написал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем англоязычном Twitter.
«США получили по заслугам за свою тупую антироссийскую политику, то есть приостановку действия Договора об СНВ-3», — написал Медведев.
«Вы не можете воевать против России, делая вид, что в вопросах стратегической стабильности все идет как обычно. Так вам и надо!» — завершил он свою реплику.
Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Москва приостанавливает свое участие в СНВ-3.
«Повторю, [Россия] не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», — уточнил президент.
Он также поручил Минобороны и «Росатому» быть готовыми к проведению ядерных испытаний.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в последние годы.
«С сегодняшним решением вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена», — подчеркнул он.
В сентябре 2022 года заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила, что Вашингтон ведет переговоры с Россией о возобновлении американских инспекций на российской территории в рамках СНВ-3.
Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021-м обе страны ратифицировали его продление до 5 февраля 2026 года.
Согласно договору каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.
Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга, но в 2020 году стороны заморозили эту деятельность из-за пандемии.