Медведев — о приостановке Россией ДСНВ: США получили то, что заслужили

Медведев словами «так вам и надо» поддержал приостановку участия в СНВ-3

По мнению зампреда Совета безопасности России, США получили по заслугам, когда Москва приостановила действие Договора об СНВ-3

Дмитрий Медведев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Приостановка участия России в Договоре об ограничении стратегических вооружений — это ответ Соединенным Штатам, которые получили по заслугам за свою «тупую антироссийскую политику», написал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем англоязычном Twitter.

«США получили по заслугам за свою тупую антироссийскую политику, то есть приостановку действия Договора об СНВ-3», — написал Медведев.

«Вы не можете воевать против России, делая вид, что в вопросах стратегической стабильности все идет как обычно. Так вам и надо!» — завершил он свою реплику.

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Москва приостанавливает свое участие в СНВ-3.

«Повторю, [Россия] не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», — уточнил президент.

Он также поручил Минобороны и «Росатому» быть готовыми к проведению ядерных испытаний.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в последние годы.

«С сегодняшним решением вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена», — подчеркнул он.

В сентябре 2022 года заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила, что Вашингтон ведет переговоры с Россией о возобновлении американских инспекций на российской территории в рамках СНВ-3.