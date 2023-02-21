Что значит приостановка Россией Договора о СНВ Это последний документ о контроле над вооружениями между Москвой и Вашингтоном

Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. Причина — вовлеченность США в конфликт на Украине. Вашингтон призывает к диалогу «независимо от того, что происходит в мире». Какими будут последствия этого шага, разбирался РБК

Владимир Путин на экране во время своего обращения к Федеральному собранию (Фото: Алексей Павлишак / Reuters)

Как российский лидер объяснил приостановку участия в договоре

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, подчеркнув, что Москва «не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие».

Аргументируя это решение, он сослался на заявление НАТО о ДСНВ, которое альянс выпустил 3 февраля 2023 года. В нем он призвал Россию выполнять обязательства по договору — в частности, содействовать инспекциям и вернуться к работе Двусторонней консультативной комиссии (ДКК).

Путин заявил, что ситуация вокруг договора неразрывно связана с ситуацией на Украине. «Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», — сказал президент России. Он также сообщил, что неделю назад подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования.

По оценке Путина, своим заявлением «НАТО фактически сделало заявку на то, чтобы стать участником» ДСНВ. Чтобы возобновить работу в рамках договора, заявил президент, России важно понять, «на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания» и как Москва будет «учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса».

Договор о СНВ подписали в 2010 году в Праге президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу в 2011 году. Срок действия документа — десять лет, после этого его можно было продлить еще на пять, что Москва и Вашингтон сделали в феврале 2021 года. Таким образом, ДСНВ истекает в феврале 2026 года, после чего на смену ему должен был прийти новый документ. На сегодня Договор о СНВ — единственное соглашение в сфере контроля над вооружениями, которое осталось между Россией и США. Согласно договору, стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений так, чтобы к 2018 году их число не превышало: а) 700 для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков; б) 1550 для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками; в) 800 для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков. Согласно ДСНВ, учреждается Двусторонняя консультативная комиссия, происходят взаимные инспекции на базах МБР, подводных лодках и авиационных базах.

В своей речи Путин обратил внимание, что у некоторых американских ядерных боеприпасов истекают гарантийные сроки, и теперь, заявил он, «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о том, чтобы провести испытания своего ядерного оружия — в частности, новых его типов. О каких деятелях идет речь, президент не уточнил, но подчеркнул, что Минобороны и «Росатом» тоже должны подготовиться к таким испытаниям. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведем», — резюмировал он.

Вечером 21 февраля МИД России опубликовал разъяснение российской позиции. Из него следует, что Москва продолжит соблюдать количественные ограничения по СНВ. В ведомстве подчеркнули, что решение о приостановке «может быть обратимо» — для этого Вашингтон должен «проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации». А до тех пор любые шаги Москвы навстречу США «абсолютно исключены», говорится в сообщении, где наряду с претензиями насчет договора приведены обвинения в развязывании против России «тотальной гибридной войны».

Что подразумевает приостановка ДСНВ

Такого понятия, как приостановка действия, договор не содержит — в нем оговорена только процедура выхода. В пункте 3 статьи ХIV сказано, что одна из сторон может покинуть его, если она решит, что «связанные с содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы». О своем решении она должна уведомить другую сторону, спустя три месяца после этого договор прекратит свое действие.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для приостановки участия требуется рассмотрение парламентом соответствующего документа. Путин такой документ внесет «оперативно», пообещал Песков.

Заявление о приостановке, а не о выходе указывает, что шанс возобновить действие договора еще есть, считают эксперты. «Еще остается возможность провести срочные консультации, выяснить претензии друг к другу, — отметил в беседе с РБК глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. — Если они имеют в основном технический характер, то в принципе их можно очень быстро разрешить. Но мне кажется, не для этого вопрос был поставлен. А для того, чтобы показать Западу, что его политика по украинскому конфликту Россию крайне не устраивает, и Россия использует все имеющиеся средства, чтобы это неудовольствие выразить, — в частности, в той области, где США действительно очень заинтересованы во взаимодействии с Россией». «Очень заинтересованы» не значит «заинтересованы больше, чем Россия», отмечает эксперт, но для США этот договор является важным элементом безопасности наряду со многими другими, и для Москвы это, пожалуй, единственный рычаг давления на Вашингтон.

Конкретные условия возвращения России в договор пока не очень ясны — Путин скорее привел причины, почему страна участие в нем приостанавливает, считает старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Андрей Баклицкий: речь шла и о ядерных арсеналах Британии и Франции, и об атаке украинских сил против российских авиабаз, и о новых системах, которые США хотят инспектировать, что в условиях боевых действий, по мнению Москвы, недопустимо. По оценке эксперта, приостановка подразумевает прекращение не только инспекций и работы ДКК, но и обмена информацией и уведомлениями; но, судя по всему, Россия продолжит придерживаться прописанных в документе потолков СНВ — документ останется, просто без средств верификации.

«Это абсолютно политическое решение, поэтому точно такое же политическое решение может быть принято о возвращении к выполнению договора. Другое дело, что, судя по всему, для этого нужны какие-то кардинальные изменения в отношениях России и США. И неочевидно, что эти изменения произойдут, — сказал РБК Баклицкий. — Становится понятно, что контроль над вооружениями больше никоим образом не отделен от общего контекста отношений между странами».

Как обстояли дела с инспекциями

Россия и США приостановили взаимные инспекции в 2020 году — тогда это было связано с пандемией COVID-19. Они так и не были возобновлены. Очередное заседании Двусторонней консультативной комиссии планировалось провести в начале декабря 2022 года в Каире, чтобы обсудить вопрос инспекций. На нем настаивала американская сторона, у России был другой приоритет — выведение из-под действия договора части стратегических носителей США, которые Вашингтон обозначил как переоборудованные под неядерные миссии. Встреча не состоялась — за день до начала сессии в Москве заявили, что «мероприятие переносится на более поздний срок». В комментарии по поводу отмены встречи официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила об увязке консультаций с ходом конфликта на Украине. По ее словам, «нужно иметь очень своеобразную логику, чтобы говорить России о сдержанности, транспарентности и предсказуемости в военных вопросах, одновременно помогая киевскому режиму убивать наших военных».

В Белом доме выразили сожаление, что консультации не состоялись, и заявили, что ДСНВ с ситуацией на Украине «не имеет ничего общего». Но в конце января Госдепартамент США впервые в истории обвинил Москву в нарушении ДСНВ из-за отказа разрешить инспекции и отклонения просьб о встрече для обсуждения вопросов соблюдения документа.

При этом обе стороны подчеркивали важность сохранения договора. 1 февраля Песков назвал договор «очень важным», обвинив США в «фактическом разрушении» договорно-правовой базы в сфере контроля над вооружениями, он сказал, что нужны «хоть какие-то намеки» на диалог об СНВ. Вашингтон обошелся без намеков и прямо заявил: ДСНВ «по-прежнему отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов», и они «по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией для реализации договора в полной мере».

Говоря о сложностях с допуском российских специалистов на американские объекты, координатор по политике в оборонной сфере и контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби 1 февраля заверила, что США делает «все возможное, чтобы устранить любые потенциальные препятствия для поездок россиян в Соединенные Штаты. Девять дней спустя заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс вновь подтвердила, что «США крайне заинтересованы в возобновлении контактов с Россией» по этому вопросу и будут «искать способы» это сделать.

При чем здесь Великобритания и Франция

Заявление Путина о фактическом подключении к договору Великобритании и Франции напоминает ситуацию, которая сложилась во время консультаций о продлении ДСНВ в 2019–2020 годах. Тогда Москва имела дело с администрацией Дональда Трампа, которая требовала, чтобы в соглашении участвовал еще и Китай. Пекин такую возможность отвергал, и Москва склонять его к этому не собиралась.

Российские представители говорили, что к документу было бы неплохо подключить Лондон и Париж, но сильно не настаивали. Тем более что для этого был ряд препятствий — от технической сложности при вовлечении новых стран в двусторонний документ до того, что число СНВ у Британии, Китая и Франции и так гораздо ниже, чем у России и США. Поэтому Москва говорила, что учет арсеналов трех других ядерных держав возможен, но только уже в новом документе, который может прийти на смену ДСНВ.

По данным «Бюллетеня ученых-атомщиков», в 2021 году общее число ядерных зарядов в мире составляло 9,2 тыс. единиц, из которых 4,4 тыс. приходилось на Россию, 3,7 тыс. — на США, 350 — на Китай, 290 — на Францию, 180 — на Великобританию.

По оценке академика Арбатова, нынешняя ситуация зеркально повторяет требования США по подключению Пекина. «С той только разницей, что Франция и Великобритания — это военные союзники США, а Китай не является военным союзником России», — отметил эксперт. Российское требование присоединить Великобританию и Францию ставит вопрос о присоединении к договору Китая; если это будет непреложным условием, то договору можно будет сказать «до свидания», уверен Арбатов.

Баклицкий также обращает внимание на то, что те препятствия, которые были во время переговоров с Трампом, никуда не ушли. «Ядерные арсеналы Франции и Великобритании разительно отличаются от арсеналов России и США. Они не прописаны в договоре, и ввести их туда без фактически переписывания документа невозможно. Обновленный же документ также потребует ратификации в России и США», — отмечает эксперт.

Как на решение Москвы отреагировали на Западе

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сразу после заявления Владимира Путина обвинил Москву в нарушении ключевых договоров по разоружению в последние годы и заявил, что с нынешним решением «вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена». Он «настоятельно рекомендовал» России вернуться к соблюдению ДСНВ.

США в своей реакции были более сдержанны. «Вы знаете, когда администрация [президента Джо Байдена] приступила к работе, мы продлили новый СНВ, потому что это явно отвечало интересам безопасности нашей страны и фактически интересам безопасности России», — сказал, отвечая на вопросы журналистов, госсекретарь Энтони Блинкен. Он хотя и назвал решение Москвы безответственным и вызывающим сожаление, но все же отметил: Вашингтон готов обсуждать с Россией ограничение вооружений «в любое время независимо от того, что происходит в мире или в наших отношениях».