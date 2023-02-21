Байден заявил о готовности США «в любое время» обсудить с Россией ограничение вооружений

Байден заявил о готовности США обсудить с Россией ограничение вооружений

Джо Байден (Фото: Evan Vucci / Reuters)

США по-прежнему готовы в любое время обсудить с Россией вопросы ограничения вооружений, заявил президент Джо Байден.

В ходе послания федеральному посланию президент России Владимир Путин объявил о приостановки участия Москвы в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России досадным шагом.

Материал дополняется.