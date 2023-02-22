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Байден назвал ошибкой приостановку участия России в ядерном договоре

Президент США Джо Байден назвал большой ошибкой приостановку участия России в СНВ-3
Президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре СНВ-3 накануне. Москва будет соблюдать предусмотренные соглашением ограничения по вооружениям, указывали в МИДе
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент России Владимир Путин совершил «большую ошибку», решив приостановить участие Москвы в совместном с Вашингтоном договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил президент США Джо Байден, передает Associated Press.

Агентство отмечает, что это первый комментарий американского лидера в связи с решением Москвы по договору о ядерных ракетах. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен назвал приостановку участия России в договоре «безответственной» и заявил, что Вашингтон готов в любое время обсудить с Москвой вопрос об ограничении вооружений.

Путин объявил о приостановке участия России в СНВ-3 накануне, 21 февраля, во время послания Федеральному собранию. На следующий день соответствующий законопроект одобрили Госдума и Совет Федерации.

Российский президент подчеркнул, что Россия именно приостанавливает действие договора, а не выходит из него. США и НАТО, по его словам, требуют от России выполнять условия СНВ-3, но одновременно стремятся нанести ей «стратегическое поражение», указал Путин. Кроме того, Вашингтон отклоняет заявки Москвы на предусмотренные соглашением инспекции американских объектов, сказал президент. В НАТО, помимо США, входят еще две ядерные державы — Великобритания и Франция, поэтому Россия выступает за то, чтобы участником СНВ-3 стал и сам Североатлантический альянс.

Россия продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные СНВ-3 и обмениваться уведомлениями с США о пуске баллистических ракет, заявили в МИД России. Приостановку соглашения там связали с политикой США, нацеленной на подрыв национальной безопасности России, что, указали в министерстве, противоречит преамбуле ядерного соглашения, предусматривающей приверженность неделимости безопасности и отношениям на основе доверия и сотрудничества.

МИД призвал Вашингтон проявить политическую волю и усилия для общей деэскалации и создания условий полноформатного функционирования СНВ-3. Это в министерстве назвали условием возвращения Москвы к договору. «До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены», — указали в ведомстве.

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СНВ ядерное оружие Джо Байден Владимир Путин

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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