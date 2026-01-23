 Перейти к основному контенту
Что известно о прошедших переговорах Путина с Уиткоффом и Кушнером

Встреча состоялась в преддверии трехсторонних контактов России, США и Украины в ОАЭ
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
22 января Владимир Путин встретился с представителями США, чтобы обсудить урегулирование на Украине. Подробнее о том, с чем Москва и Вашингтон подошли к этой встрече и что о ней известно, — в материале РБК
Стивен Уиткофф и&nbsp;Джаред&nbsp;Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: Ludovic Marin / AP / ТАСС)

22 января президент России Владимир Путин принял в Кремле трех американских представителей: спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума, который занимает пост старшего советника учрежденного Трампом «Совета мира». С российской стороны присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Встреча началась ориентировочно в 23:30 мск и продлилась более трех с половиной часов, завершившись в три часа ночи. После этого американские представители покинули Кремль.

Юрий Ушаков оценил переговоры как «исключительно содержательные, конструктивные, предельно откровенные и доверительные». По его словам, главная задача встречи была в том, чтобы «получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже как бы «на двоих» определить параметры дальнейших действий». «Главное, что в ходе переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», — сказал помощник президента, подчеркнув, что, пока нет политико-дипломатического урегулирования, Россия продолжит добиваться своих целей на поле боя.

Также в Кремле обсудили «Совет мира», региональные вопросы, ситуацию вокруг Гренландии и дальнейшее развитие двусторонних российско-американских отношений. Ушаков подтвердил, что Россия готова направить в него $1 млрд из замороженных активов. «Остальные же средства из наших замороженных США резервов можно было направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной», — сказал помощник президента.

Для Уиткоффа это уже седьмой визит в Россию, для Кушнера — второй, Грюнбаум в переговорах с Путиным участвовал впервые. Предыдущий визит Уиткоффа и Кушнера в Москву состоялся 2 декабря 2025 года. О конкретных договоренностях тогда ни Москва, ни Вашингтон не сообщили.

За несколько часов до переговоров, на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом, Путин заявил, что планирует обсудить с Уиткоффом и Кушнером взнос России в размере $1 млрд в «Совет мира». «Мы готовы направить миллиард долларов в эту новую структуру, «Совет мира», прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ, направить эти средства на восстановление сектора Газа, вообще на решение проблем Палестины, я уже говорил, из тех средств, которые заморожены в Соединенных Штатах еще при прежней администрации», — сказал президент России, отметив, что такие варианты с администрацией Трампа уже обсуждались.

С чем Уиткофф и Кушнер приехали в Москву

Урегулирование конфликта на Украине — основная цель визита американцев в Москву. По словам спецпредставителя Трампа, переговоры сейчас идут с опорой на план из 20 пунктов. «Мы его дорабатываем и согласовываем», — заявил Уиткофф 21 января в интервью телеканалу CNBC. План из 20 пунктов — это документ, который совместно разработали США и Украина, с Россией он еще не согласован. В Москве отмечали, что этот план радикально отличается от тех 27 пунктов, которые Россия прорабатывала с США с начала декабря 2025 года. По информации Bloomberg, проект нового документа передали Путину в начале января.

«Я думаю, мы переходим к заключению сделок по территориям. Это 800-фунтовый слон в комнате», — в том же интервью отметил Уиткофф.

Территориальный вопрос касается Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. В Конституции России они закреплены как субъекты Российской Федерации. Москва неоднократно заявляла, что, «какой бы расклад ни был», Донбасс — это территория России. Киев называет спорные территории одной из своих красных линий. Но если раньше он категорично говорил о возвращении этих земель в состав Украины, то сейчас допускает, что конфликт будет заморожен по линии фронта; в Киеве говорят, что признают де-факто, но не де-юре часть территорий утраченными.

По словам Уиткоффа, у США «есть несколько очень, очень хороших идей» насчет территорий, он уверен, что для Путина эти предложения будут приемлемыми. На вопрос, почему он так в этом уверен, спецпредставитель Трампа ответил, что встречу 22 января «запросили русские». «Думаю, это показательное заявление с их стороны. И думаю — просто чувствую, что там все хотят мира, пришло его время», — пояснил Уиткофф.

Трамп после встречи с Зеленским в Давосе призвал к миру на Украине
Политика
Дональд Трамп

В конце декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что план из 20 пунктов согласован на 90%. Уиткофф эту оценку разделяет. «Украинцы заявили, что мы выполнили 90% работы, и я с ними согласен. На самом деле я думаю, что мы добились даже более значительных успехов», — заявил он в интервью Bloomberg 21 января.

После переговоров в Москве Уиткофф отправится в ОАЭ, где контакты продолжатся в рамках рабочих групп. Создать две такие группы лидеры России и США условились по телефону 28 декабря 2025 года: одна посвящена вопросам безопасности, вторая — экономике. О создании рабочих групп Штаты также договорились с Украиной. В американскую войдут госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, генерал Дэн Кейн, в украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, первый замглавы МИДа Сергей Кислица.

По словам Зеленского, встреча в ОАЭ пройдет в формате Россия — США — Украина. Юрий Ушаков эту информацию подтвердил: по его словам, трехсторонней будет рабочая группа по вопросам безопасности, с российской стороны в нее вошли представители Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. «Американцы, надо признать, много сделали для ее [встречи] подготовки, и они надеются, что эта встреча пройдет успешно и откроет перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договоренность о мирном урегулировании», — сказал помощник президента.

В двустороннем же формате Россия и США — Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф — будут обсуждать экономические вопросы — в этой группе они, в частности, будут говорить про использование российских замороженных в США активов для постконфликтного восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.

Как США продолжают переговоры с Россией и Украиной

В Москву Уиткофф и Кушнер прибыли из Давоса, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Перед вылетом они провели переговоры с украинской делегацией. Там же 20 января они встретились с Кириллом Дмитриевым. Тот разговор Уиткофф назвал «очень позитивным», а Дмитриев — «конструктивным». По информации Axios, это не первая встреча американских и российского спецпредставителей в 2026 году — 7 января они провели переговоры в Париже.

Параллельно американские представители ведут диалог с Украиной. 6–7 января Уиткофф и Кушнер встречались с Зеленским и украинской делегацией во главе с Рустемом Умеровым; их переговоры прошли на полях саммита «коалиции желающих» в Париже, куда приехали представители 27 европейских стран и генсекретарь НАТО Марк Рютте. 17 января Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия прибыли на переговоры с Уиткоффом, Кушнером и другими американскими представителями в Майами (штат Флорида). Их контакты продолжились 20 января в Давосе.

Там же 22 января прошли переговоры Трампа с Зеленским. Оба оценили встречу позитивно, но о конкретных итогах сообщать не стали. Президент Украины разве что сообщил, что на встрече, помимо документов об урегулировании, говорили о системах ПВО для Украины. «Предыдущая встреча с президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся. Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном», — написал он в своих соцсетях. В последние месяцы о передаче американских ракет Украине не сообщалось. О том, что Вашингтон поставил Киеву снаряды для зенитно-ракетных комплексов Patriot, Трамп заявил в июле 2025 года. «Они поступают из Германии, и потом Германия их заместит. И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью возмещено», — уточнил он тогда.

Москва не раз заявляла, что военная помощь Украине только затягивает конфликт.

Екатерина Постникова
Стив Уиткофф Джаред Кушнер Владимир Путин Кремль Давос Владимир Зеленский Дональд Трамп
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Джош Грюнбаум фото
Джош Грюнбаум
комиссар Федеральной службы по закупкам США
1 января 1986 года
