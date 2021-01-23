В МВД оценили число участников акции протеста в Москве

Reuters оценивает число участников в 10 тыс., полиция насчитала вдвое меньше

Фото: Андрей Любимов / РБК

На несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы собралось около 4 тыс. человек, сообщили в ГУ МВД по столице.

Там сегодня проходит акция сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексея Навального. По оценке корреспондента РБК, еще до ее начала были задержаны 40 человек.

Reuters со ссылкой на очевидцев пишет, что на акцию вышли около 10 тыс. человек.

В сообщении МВД информация о задержанных не приводится.