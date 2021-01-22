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Собянин призвал «не подвергать детей риску» на акции 23 января

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на телеканале ТВЦ призвал «не поддаваться на попытки вовлечь несовершеннолетних в несанкционированную акцию», которую власти ждут 23 января.

«Недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту ситуацию несовершеннолетних. Очень прошу обратить на это внимание родителей и не подвергать детей риску в угоду провокаторам». Мэр Москвы также попросил организаторов несанкционированных акций воздержаться от участия в них. «Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе», — добавил он.

Помимо этого Собянин призвал москвичей соблюдать ограничения, введенные в столице из-за распространения коронавирусной инфекции.«Мы, конечно, должны строго соблюдать требования санитарных врачей, и минимальные — сделаю акцент, — но необходимые ограничения, которые введены в городе, это очень важно. Важно для того, чтобы мы могли как можно скорее победить пандемию, важно для сохранения здоровья и жизни москвичей», — заявил он.

Московская полиция пообещала «пресечь» акцию 23 января
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Днем в пятницу ГУ МВД по Москве распространило заявление, в котором говорилось о том, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников «будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».

После задержания вернувшегося в Москву из Германии оппозиционера Алексея Навального в социальных сетях появились призывы участвовать в акциях протеста. Роскомнадзор и Генпрокуратура ответили на это требованием к интернет-площадкам удалять соответствующие аккаунты и ролики.

Роскомнадзор сообщил, что к утру 22 января TikTok удалил 38% выявленной в целом информации, «вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия». «ВКонтакте» пресекла распространение 50% такой информации, Instagram — 17%, а YouTube — 50%.

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18 января Навального арестовали на 30 суток по требованию Федеральной службы исполнения наказаний. ФСИН полагает, что он нарушил правила условного осуждения: не отмечался в полиции во время пребывания в Германии, хотя был выписан из больницы еще в конце сентября. Ведомство потребовало заменить оппозиционеру условный срок на реальный.

Автор
Артем Филипенок
Алексей Навальный Сергей Собянин Москва протест
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