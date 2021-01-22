Собянин призвал «не подвергать детей риску» на акции 23 января

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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на телеканале ТВЦ призвал «не поддаваться на попытки вовлечь несовершеннолетних в несанкционированную акцию», которую власти ждут 23 января.

«Недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту ситуацию несовершеннолетних. Очень прошу обратить на это внимание родителей и не подвергать детей риску в угоду провокаторам». Мэр Москвы также попросил организаторов несанкционированных акций воздержаться от участия в них. «Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе», — добавил он.

Помимо этого Собянин призвал москвичей соблюдать ограничения, введенные в столице из-за распространения коронавирусной инфекции.«Мы, конечно, должны строго соблюдать требования санитарных врачей, и минимальные — сделаю акцент, — но необходимые ограничения, которые введены в городе, это очень важно. Важно для того, чтобы мы могли как можно скорее победить пандемию, важно для сохранения здоровья и жизни москвичей», — заявил он.

Днем в пятницу ГУ МВД по Москве распространило заявление, в котором говорилось о том, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников «будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».