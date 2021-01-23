Акции протеста в поддержку Навального. Онлайн

Роскомнадзор выступил с заявлением: «Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму. На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и Вконтакте уже удалили 93% и 87% соответственно».

В ведомстве отметили, что согласно КОАП, нарушение влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.