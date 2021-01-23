Акции протеста в поддержку Навального. Онлайн
Акции протеста также проходят в Краснодаре, Архангельске, Белгороде, Брянске и Пензе.
Участники акции залезли на фонари на Пушкинской площади
Дептранс Москвы:
«ЦОДД: участники несанкционированных акций выходят на проезжую часть, умышленно блокируя возможность транспортной работы и препятствуя движению автомобилей, наземного транспорта и спасательных служб. Скопления участников на тротуарах, в подземных переходах и переходах метро мешает движению пешеходов. Убедительно просим, при возможности избегайте поездок в центр города».
ГУ МВД по Москве: «На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тысяч человек».
Роскомнадзор выступил с заявлением: «Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму. На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и Вконтакте уже удалили 93% и 87% соответственно».
В ведомстве отметили, что согласно КОАП, нарушение влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.
Драка с ОМОНом на Пушкинской площади
В Новосибирске областной СК в субботу завел уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК). В ведомстве утверждают, что в сообщениях в социальных сетях были призывы к вооруженному сопротивлению представителям власти. Аналогичное дело было ранее возбуждено в Татарстане. А ГСУ СК в пятницу завел дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.
«Апология протеста» сообщает еще о нескольких делах. Так, из-за акции во Владивостоке возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 ч. 1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). В Ростове-на-Дону на несовершеннолетнего активиста завели уголовное дело из-за призывов к массовым беспорядкам, а в Петербурге активист Павел Иванкин стал фигурантом дела об оскорблении представителя власти (статья 319 УК ).
В митинге во Владивостоке приняли участие в том числе журналист Юрий Дудь и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев (занимает 179-е место в рейтинге Forbes 200 богатейших россиян Forbes). Дудь объяснил, что приехал в город по своим делам, но решил выразить свою гражданскую позицию. Алексеев выложил видео с митинга в свой Instagram, добавив к этому подпись «Да, такого Владивостоке не видел!».
Дептранс Москвы в соцсетях:
❗️Выход из метро «Пушкинская» и «Тверская» заблокирован участниками несанкционированных публичных мероприятий. Просим пользоваться другими станциями метро. При возможности, отложите поездки в центр.
На Дальнем Востоке задержаны более 120 человек. Наибольшее число задержанных во Владивостоке, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
В Сибири число задержанных также превысило 100. Особо активно полиция задерживала людей в Новосибирске, Красноярске и Омске. В Новосибирске отправлять людей в автозаки начали после того, как митингующие попытались пройти на площадь Ленина.
Фоторепортаж наших корреспондентов о задержаниях в Москве
По состоянию на 14:00 акции в поддержку Алексея Навального проходят в десятках городов страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Полицией и Росгвардией задержаны несколько сотен человек по всей стране.
«Дождь» сообщил о задержании Любовь Соболь в Москве