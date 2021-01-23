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Отравление Навального ,  
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Акции протеста в поддержку Навального. Онлайн

В России начались несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Его задержали сразу после возвращения в Россию 17 января.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
15:03
Участники акции стащили на землю человека с плакатом (митингующие сочли его провокационным), который залез на фонарь на Пушкинской площади. Фонарь сломали.
15:02
В Нижнем Новгороде протестующие устроили шествие по улице Большая Покровская. Как сообщает издание NNRU, полиции перегородившей эту улицу, удалось разделить протестующих в районе кинотеатра «Орленок», после чего начались задержания.
Акции протеста также проходят в Краснодаре, Архангельске, Белгороде, Брянске и Пензе. 
14:57
Reuters оценил число участников акции в Москве в 10 тыс. человек.
14:55

Участники акции залезли на фонари на Пушкинской площади

Фото: РБК
Фото: РБК

14:48
В Екатеринбурге акция протеста прошла возле стадиона «Динамо». Как сообщал принявший участие в несанкционированном митинге бывший мэр города Евгений Ройзман, изначально полиция не вмешивалась в происходящее. Однако, как сообщает издание Е1, когда часть людей разошлась, ОМОН начал задержания и вытеснил протестующих на замерзший городской пруд. По информации издания, задержан была в том числе и художник Тима Радя, который стоял с плакатом
14:46

Дептранс Москвы:
«ЦОДД: участники несанкционированных акций выходят на проезжую часть, умышленно блокируя возможность транспортной работы и препятствуя движению автомобилей, наземного транспорта и спасательных служб. Скопления участников на тротуарах, в подземных переходах и переходах метро мешает движению пешеходов. Убедительно просим, при возможности избегайте поездок в центр города».

Фото: РБК
Фото: РБК

14:44
В Санкт-Петербурге сторонники Навального вновь предприняли попытку войти на Сенатскую площадь, откуда до этого людей вытесняли сотрудники полиции. Как сообщает агентство «РИА Новости», протестующим удалось подойти к памятнику Петру I, где они начали скандировать лозунги. Некоторые из собравшихся закидывали полицейских снежками.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

14:42

ГУ МВД по Москве: «На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тысяч человек».

Фото: РБК
Фото: РБК


 
14:40
Консалтинговая компания McKinsey (старшим партнером фирмы является Ермолай Солженицын, сын писателя Александра Солженицына) в письме к своим сотрудникам рекомендовала не участвовать в акциях протеста в поддержку Навального и воздержаться от постов на эту тему в соцсетях, а также комментариев в СМИ.
14:37

Роскомнадзор выступил с заявлением: «Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму. На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и Вконтакте уже удалили 93% и 87% соответственно».

В ведомстве отметили, что согласно КОАП, нарушение влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

14:30

Драка с ОМОНом на Пушкинской площади 

Video

14:29

В Новосибирске областной СК в субботу завел уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК). В ведомстве утверждают, что в сообщениях в социальных сетях были призывы к вооруженному сопротивлению представителям власти. Аналогичное дело было ранее возбуждено в Татарстане. А ГСУ СК в пятницу завел дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.

«Апология протеста» сообщает еще о нескольких делах. Так, из-за акции во Владивостоке возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 ч. 1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). В Ростове-на-Дону на несовершеннолетнего активиста завели уголовное дело из-за призывов к массовым беспорядкам, а в Петербурге активист Павел Иванкин стал фигурантом дела об оскорблении представителя власти (статья 319 УК ).

14:25
На Пушкинской площади в полицию кидают бутылки. Начались столкновения с ОМОНом. У полицейских вырывают дубинки, передает корреспондент РБК
14:23

В митинге во Владивостоке приняли участие в том числе журналист Юрий Дудь и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев (занимает 179-е место в рейтинге Forbes 200 богатейших россиян Forbes). Дудь объяснил, что приехал в город по своим делам, но решил выразить свою гражданскую позицию. Алексеев выложил видео с митинга в свой Instagram, добавив к этому подпись «Да, такого Владивостоке не видел!».

14:22

Дептранс Москвы в соцсетях:
❗️Выход из метро «Пушкинская» и «Тверская» заблокирован участниками несанкционированных публичных мероприятий. Просим пользоваться другими станциями метро. При возможности, отложите поездки в центр.

Фото: РБК
Фото: РБК

14:18

На Дальнем Востоке задержаны более 120 человек. Наибольшее число задержанных во Владивостоке, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
В Сибири число задержанных также превысило 100. Особо активно полиция задерживала людей в Новосибирске, Красноярске и Омске. В Новосибирске отправлять людей в автозаки начали после того, как митингующие попытались пройти на площадь Ленина.

Фото:NewsVL.ru Фото:NewsVL.ru Фото:Игорь Волков / AP Фото:NewsVL.ru Фото:NewsVL.ru Фото:Дмитрий Моргулис / ТАСС Фото:NewsVL.ru Фото:NewsVL.ru Фото:dvhab.ru Фото:NewsVL.ru
Владивосток (Фото: NewsVL.ru)

14:14

Фоторепортаж наших корреспондентов о задержаниях в Москве

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

14:10
В 13-00 официальный представитель МВД России Ирина Волк выступила с заявлением: «МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку». Ранее с предупреждениями выступили Генпрокуратура, мэр Москвы Сергей Собянин и Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
14:08

По состоянию на 14:00 акции в поддержку Алексея Навального проходят в десятках городов страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Полицией и Росгвардией задержаны несколько сотен человек по всей стране. 

Video

14:08

«Дождь» сообщил о задержании Любовь Соболь в Москве

Авторы
Артем Филипенок, Евгения Кузнецова, Александр Атасунцев, Маргарита Алехина, Андрей Любимов, Михаил Гребенщиков, Владислав Шатило
Алексей Навальный митинг
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