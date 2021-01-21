В МВД пообещали привлекать за призывы к участию в акции 23 января

Наказывать будут как за призывы в офлайне, так и за агитацию в интернете. Генерал Горевой предупредил полицейских о попытках «квазиполитиков раскачать ситуацию в год важного политического цикла»

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Сотрудники полиции будут привлекать к ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января, заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.

«Уже на сегодня территориальные подразделения МВД РФ по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу, когда некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране. У нас есть для этого все правовые основания — до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений», — цитирует Горового ТАСС.

Замминистра также заявил, что в 2021 году будут попытки раскачать ситуацию в России, в том числе из-за рубежа. «Анализ происходящих событий, в том числе на территории ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать определенную напряженность в общественно-политическом плане, в том числе в столице нашей страны. Много появляется интересантов из-за рубежа, из политических партий, квазиполитиков, которые своей деятельностью пытаются раскачать ситуацию в год важного политического цикла», — пояснил он.

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, которые призывают к участию в несанкционированных митингах 23 января. Соответствующее указание было направлено в Роскомнадзор. В ведомстве заявили, что «ориентированы на принятие предупредительных мер», и заверили, что виновных привлекут к административной ответственности.