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В МВД пообещали привлекать за призывы к участию в акции 23 января

Наказывать будут как за призывы в офлайне, так и за агитацию в интернете. Генерал Горевой предупредил полицейских о попытках «квазиполитиков раскачать ситуацию в год важного политического цикла»
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сотрудники полиции будут привлекать к ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января, заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.

«Уже на сегодня территориальные подразделения МВД РФ по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу, когда некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране. У нас есть для этого все правовые основания — до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений», — цитирует Горового ТАСС.

Замминистра также заявил, что в 2021 году будут попытки раскачать ситуацию в России, в том числе из-за рубежа. «Анализ происходящих событий, в том числе на территории ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать определенную напряженность в общественно-политическом плане, в том числе в столице нашей страны. Много появляется интересантов из-за рубежа, из политических партий, квазиполитиков, которые своей деятельностью пытаются раскачать ситуацию в год важного политического цикла», — пояснил он.

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, которые призывают к участию в несанкционированных митингах 23 января. Соответствующее указание было направлено в Роскомнадзор. В ведомстве заявили, что «ориентированы на принятие предупредительных мер», и заверили, что виновных привлекут к административной ответственности.

Роскомнадзор уже направил уведомление социальной сети TikTok прекратить распространение материалов с призывами к несовершеннолетним пользователям участвовать в несогласованных акциях протеста. Кроме того, он потребовал, чтобы аналогичные меры приняли все прочие СМИ, информационные ресурсы и социальные сети.

Ранее к акциям протеста с требованием освободить Алексея Навального призвали его сторонники. Оппозиционер был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после того, как вернулся из Германии, где проходил лечение с августа 2020 года. 18 января он был арестован на 30 суток, суд проходил во втором отделе полиции УМВД города Химки. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) требует заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» реальным в связи с нарушением условий испытательного срока. Рассмотрение ходатайства службы должно состояться 2 февраля.

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Четыре вопроса о деле Навального
Политика
Алексей Навальный (в центре)

Журналист радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев рассказал, что по месту его регистрации уже приходили сотрудники полиции. «По месту моей прописки сегодня в полседьмого утра приходили двое в штатском с удостоверениями полицейских. Сказали теще, что хотели «профилактически поговорить», ранний визит объяснили тем, что обязательно хотели застать меня, а то вдруг я на работу уйду», — написал он в своем Telegram-канале.

О встрече с полицейскими, которые вручили предупреждение, рассказал также главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Юрист ФБК (признан в России иностранным агентом) Любовь Соболь опубликовала видеозапись визита к ней участкового, который пытался вручить предостережение прокуратуры.

Автор
Владислав Гордеев
МВД несанкционированная акция Алексей Навальный
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