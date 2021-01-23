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Отравление Навального ,  
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На акциях в поддержку Навального в Сибири задержали более 90 человек

Задержания прошли на акциях в Новосибирске, Якутске, Красноярске и других городах

Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото:amic.ru Фото:amic.ru Фото:yakutia.info Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото:Михаил Шестаков / РБК Новосибирск Фото:Максим Киселев / ТАСС
Новосибирск (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В городах Сибири проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток. В Новосибирске и других городах во время протеста начались задержания.

По данным портала «ОВД-Инфо» на 13:00 мск, всего по стране задержаны 237 человек в связи с акциями протеста. В городах Сибири задержания проходили в Новосибирске (56 человек), Якутске (13), Омске (9), Красноярске (7), Иркутске (1). 

В Новосибирске протестующие прошли шествием по центру города, до площади Ленина. К месту проведения акции стянули силы ОМОН, полиции и Росгвардии. Во время акции протеста было перекрыто движение по Красному проспекту. В итоги силовики стали выстраиваться в цепочки и вытеснять протестующих с площади, сообщает корреспондент РБК Новосибирск. Акция протеста проходила при температуре воздуха почти минус 20 градусов.

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На акции протеста в Красноярске участники несогласованной акции также прошли шествием по центру города, часть из них собралась у мэрии. Днем в городе морозы достигали минус 14 градусов. По сообщению портала NGS24, полиция выстраивалась в оцепление и перекрывала тротуары. Портал также сообщает о нескольких задержанных. В частности, задержали мужчину, который пытался прорвать оцепление.

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В Якутске акция в поддержку Навального проходит при морозе минус 50 градусов. Как пишет портал News.Ykt, сотрудники полиции сначала уговаривали активистов разойтись, затем начали их задерживать. Журналист издания сообщает, что задержали пять человек. По данным News.Ykt, полиция не дала колонне пройти шествием.

В Иркутске участники митинга собрались в центре города, затем переместились к зданию областного правительства. Портал «Иркутск сегодня» со ссылкой на очевидцев сообщает, что акция прошла спокойно, без столкновений.

Алексея Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево по прилете из Берлина, где он проходил лечение после отравления. На следующий день прошло выездное заседание суда, на котором его приговорили к 30 суткам ареста. ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше Восток» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока — он не отмечался в ведомстве, пока находился в Германии.

Сторонники Навального призвали граждан выходить на акции протеста в поддержку оппозиционера. Некоторых его сторонников, включая пресс-секретаря Киру Ярмыш и расследователя Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) арестовали. В МВД предупреждали, что будут привлекать к ответственности за участие в акциях, Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали от соцсетей удалить призывы участвовать в митингах.

Авторы
Мария Лисицына, Анна Иванова
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