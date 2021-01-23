На акциях в поддержку Навального в Сибири задержали более 90 человек

Задержания прошли на акциях в Новосибирске, Якутске, Красноярске и других городах

В городах Сибири проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток. В Новосибирске и других городах во время протеста начались задержания.

По данным портала «ОВД-Инфо» на 13:00 мск, всего по стране задержаны 237 человек в связи с акциями протеста. В городах Сибири задержания проходили в Новосибирске (56 человек), Якутске (13), Омске (9), Красноярске (7), Иркутске (1).

В Новосибирске протестующие прошли шествием по центру города, до площади Ленина. К месту проведения акции стянули силы ОМОН, полиции и Росгвардии. Во время акции протеста было перекрыто движение по Красному проспекту. В итоги силовики стали выстраиваться в цепочки и вытеснять протестующих с площади, сообщает корреспондент РБК Новосибирск. Акция протеста проходила при температуре воздуха почти минус 20 градусов.