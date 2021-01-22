Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 12:37
Губернатор Подмосковья призвал отговаривать детей от участия в митингах Политика, 22:04 Правозащитники сообщили о прекращении дела против Варламова Общество, 22:00 Спектакль в спектакле, балет о балете — о неснятых фильмах шестидесятых РБК и Okko, 21:55 В Крыму оценили возможность визита первого президента Украины Общество, 21:50 При взрыве газового баллона на рынке в Краснодаре погиб человек Общество, 21:47 Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса Общество, 21:27 Кипр назвал условия для въезда туристов без карантина Общество, 21:25 Энди Маррей отказался от участия в Australian Open Спорт, 21:01 Сенат США получит резолюцию об импичменте Трампу 25 января Политика, 20:56 Forbes убрал гражданку России из списка богатейших людей Африки Бизнес, 20:43 Экс-глава СБР заявил о надежде на медальный подъем после победы Логинова Спорт, 20:33 Акции киносетей упали после переноса премьеры нового фильма о Бонде Инвестиции, 20:30 Профсоюз парикмахеров Нидерландов возмутило поведение Промеса после гола Спорт, 20:29 Как оптимизировать обслуживание и ремонт парка грузовых автомобилей РБК и Gazpromneft, 20:23
Отравление Навального ,  
0 

Губернатор Подмосковья призвал отговаривать детей от участия в митингах

Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: Global Look Press)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона убедить своих детей не идти на акцию протеста 23 января. Об этом он заявил каналу «Россия 24».

«Вы знаете, сейчас идет активный призыв молодежи на участие в акции 23 января. Обращаю внимание, что, по мнению правоохранительных органов, она считается незаконной, несанкционированной. Поэтому участие в ней может повлечь самые серьезные последствия», — сказал глава региона.

Он добавил, что родители несут полную ответственность за детей. «Поэтому, пожалуйста, проведите разговор и убедите своих детей отказаться от участия в этой акции», — заключил Воробьев. С таким заявлением он выступил вслед за мэром столицы Сергеем Собяниным. 

Роскомнадзор решил оштрафовать соцсети за привлечение детей на митинги
Политика
Фото:Kira Hofmann / dpa / ТАСС

17 января в аэропорту Шереметьево силовики задержали оппозиционера Алексея Навального, который прилетел из Германии, где проходил лечение. ФСИН обвиняет его в несоблюдении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше»: из больницы Навального выписали в конце сентября, но все это время Навальный не отмечался в полиции. Служба потребовала заменить политику условный срок на реальный. 18 января суд арестовал оппозиционера.

После этого сторонники Навального призвали выходить на митинги, а МВД заявило, что за такие призывы будет привлекать к ответственности. В Москве уже арестовали пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Киру Ярмыш (получила девять суток), расследователей Георгия Албурова (десять суток), юриста фонда, гражданина Белоруссии, Владлена Лося (трое суток с требованием покинуть Россию до 25 января), а также оштрафовали на 250 тыс. руб. Любовь Соболь.

Кроме того, Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали от соцсетей удалять призывы к несовершеннолетним выходить на митинги. К утру 22 января, по данным регулятора, TikTok удалил 38% такой информации, «ВКонтакте» — 50%, Instagram — 17%, а YouTube — 50%.

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем

митинг Алексей Навальный Подмосковье Московская область Андрей Воробьев
Материалы по теме
СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в протесты
Политика
Навальный в обращении из СИЗО рассказал об отсутствии планов самоубийства
Политика
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ареста Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter