Губернатор Подмосковья призвал отговаривать детей от участия в митингах

Андрей Воробьев (Фото: Global Look Press)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона убедить своих детей не идти на акцию протеста 23 января. Об этом он заявил каналу «Россия 24».

«Вы знаете, сейчас идет активный призыв молодежи на участие в акции 23 января. Обращаю внимание, что, по мнению правоохранительных органов, она считается незаконной, несанкционированной. Поэтому участие в ней может повлечь самые серьезные последствия», — сказал глава региона.

Он добавил, что родители несут полную ответственность за детей. «Поэтому, пожалуйста, проведите разговор и убедите своих детей отказаться от участия в этой акции», — заключил Воробьев. С таким заявлением он выступил вслед за мэром столицы Сергеем Собяниным.

17 января в аэропорту Шереметьево силовики задержали оппозиционера Алексея Навального, который прилетел из Германии, где проходил лечение. ФСИН обвиняет его в несоблюдении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше»: из больницы Навального выписали в конце сентября, но все это время Навальный не отмечался в полиции. Служба потребовала заменить политику условный срок на реальный. 18 января суд арестовал оппозиционера.