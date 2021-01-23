В Москве начались задержания на акции протеста в поддержку Навального

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал «не поддаваться на попытки вовлечь несовершеннолетних в несанкционированную акцию», которую власти ждут 23 января. Он также заверил, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе.
Накануне столичное ГУ МВД распространило заявление, где говорилось, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие и провокационные действия со стороны протестующих «будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».
Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят 23 января в российских городах.
Согласно последним данным «ОВД-Инфо», всего по стране задержаны 237 человек.
Выходить на акции протеста россиян призвали соратники оппозиционера Алексея Навального, которого задержали 17 января. На следующий день его арестовали на 30 суток. ФСИН утверждает, что Навальный нарушил правила условного осуждения, в частности не отмечался у инспектора, в связи с чем ведомство требуют заменить его условный срок на реальный.
Авторы
Евгения Кузнецова, Виктория Тютина, Андрей Любимов, Владислав Шатило