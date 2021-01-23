В Москве начались задержания на акции протеста в поддержку Навального

По оценке корреспондента РБК, еще до времени, на которое намечен старт акции, на Пушкинской площади задержали около 40 человек

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве на Пушкинской площади, где 23 января проходит несанкционированная акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, начались задержания. Об этом сообщает корреспондент РБК с места событий. По оценкам корреспондента, задержаны около 40 человек.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.

Портал «ОВД-Инфо», по состоянию на 13:10 мск, также сообщает о четырех задержанных в Москве на акции протеста.