Любовь Соболь задержали на Пушкинской площади в Москве

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Сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Любовь Соболь задержали в Москве на Пушкинской площади. Об этом сообщает «Команда Навального» в Twitter.

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Задержание произошло через несколько минут после того, как оппозиционерка приехала на акцию протеста в центре Москвы. В этот момент она общалась с журналистами.

23 января в российских городах начались несанкционированные властями акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят 23 января в российских городах. Причиной стал арест политика 18 января после его прибытия из Германии.