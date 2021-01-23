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Отравление Навального ,  
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На Дальнем Востоке задержали более 100 человек на акциях Навального

В городах Дальнего Востока прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. По данным правозащитников, были задержаны более 100 человек

Фото:NewsVL.ru Фото:NewsVL.ru Фото:Игорь Волков / AP Фото:NewsVL.ru Фото:NewsVL.ru Фото:Дмитрий Моргулис / ТАСС Фото:NewsVL.ru Фото:NewsVL.ru Фото:dvhab.ru Фото:NewsVL.ru
Владивосток (Фото: NewsVL.ru)

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 человек на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщают местный портал VL.ru и «ОВД-Инфо».

Протестующие вышли к центральной площади Владивостока. «РИА Новости» со ссылкой на правительство Приморья передало, что в акции принимают участие от 300 до 500 человек, корреспондент VL.ru оценил число участников более чем в тысячу человек.

«Начались точечные задержания, ОМОН схватил несколько человек и препроводил в автобус», — передает корреспондент агентства. По данным «ОВД-Инфо», во Владивостоке задержаны восемь человек. Сотрудники правоохранительных органов пообещали выпустить задержанных из автозаков, если толпа разойдется.

На акцию во Владивостоке пришел журналист Юрий Дудь. По его словам, он приехал в город по другому поводу, но в день протеста решил выразить свою гражданскую позицию. «Я сюда приехал по музыкально-культурно-дружеским делам, не связанным с этим [с протестами], я просто не мог ничего сделать с поездкой, поэтому пришел сюда», — отметил Дудь.

Видео с митинга во Владивостоке опубликовал в Instagram совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев (занимает 179-е место в рейтинге 200 богатейших россиян Forbes).

РБК направил запрос в пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Несогласованные акции протеста в поддержку Навального также проходят в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Благовещенске, Якутске и других городах. По данным «ОВД-Инфо» к 11:20 мск, всего в 15 городах были задержаны 125 человек. Из них 23 — во Владивостоке, 23 — в Комсомольске-на-Амуре, 13 — в Южно-Сахалинске, 13 — в Якутске.

При этом в Якутске местные жители вышли на митинг в поддержку Навального в 50-градусный мороз, передает News.Ykt.Ru. В Благовещенске несанкционированный митинг состоялся на площади Победы, у Триумфальной арки. Как сообщает asn24.ru, люди стояли небольшими компаниями и поодиночке без плакатов, не выкрикивая лозунгов.

В Южно-Сахалинске протесты изначально планировались на площади у дома правительства, однако там начали демонтаж новогодней ели и оградили весь периметр площади. В связи с этим митингующие собрались в сквере у «Чехов-центра». В разгар акции там находились около 400 человек, сообщает Sakh.com.

Алексея Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево по прилете из Берлина, где он проходил лечение после отравления. Его доставили во второй отдел полиции УМВД города Химки, где на следующий день прошел выездной суд. По решению суда он был арестован на 30 дней. ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока — он не отмечался в ведомстве, пока находился в Германии.

После этого сторонники Навального призвали к акциям протеста. Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали от соцсетей удалять призывы к подросткам выходить на митинги, СК завел дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста.
 

Автор
Виктория Тютина
Владивосток Алексей Навальный Юрий Дудь митинг Дальний Восток
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