Эрдоган предложил «радикальное решение» конфликта на Украине

Конфликт на Украине следует разрешить «радикально» — встречей Путина и Зеленского в Турции, заявил Эрдоган. Зеленский ранее исключил диалог с Москвой до возвращения российских войск в Россию

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Vahid Salemi / AP)

Последствия боевых действий между Россией и Украиной влияют на весь мир, Турция прикладывала усилия для предотвращения конфликта и достижения мирного соглашения, Анкара нацелена на личную встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган, передает телеканал A Haber.

Президент Турции напомнил, что в начале августа встречался с Путиным в Сочи, а в середине месяца вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем посетил Львов, где встретился с Зеленским.

«Наша цель — собрать вместе Путина и Зеленского в Турции для радикального решения кризиса», — сказал Эрдоган.

Во время визита во Львов и Сочи турецкий лидер напомнил обоим лидерам о возможности личной встречи в Турции. Президент России дал понять турецкому коллеге, что готов к встрече с Зеленским для поиска путей решения конфликта, несмотря на то что Кремль долгое время исключал такую возможность, сообщали источники CNN Türk.

Зеленский исключил переговоры, пока российские войска находятся на территории Украины. Диалог Москвы и Киева также будет невозможен в случае суда над пленными украинскими военными в Мариуполе и проведения референдумов на занятых Россией территориях, предупреждали в Киеве.

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Кроме того, возобновиться переговоры России и Украины не могут и из-за ситуации на фронте, говорили в Киеве. Украинская армия должна сперва добиться выгодной переговорной позиции, например в результате контрнаступления, указывал глава делегации Украины Давид Арахамия. С этим соглашался и глава украинского МИДа Дмитрия Кулеба: он предупредил, что при возобновлении переговоров до «поражения на поле битвы» российских войск в диалоге снова будет «язык ультиматумов».

Украине важнее победить, чем согласиться на «какую-то ситуативную паузу», подчеркивал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Если же диалог немедленно возобновить, это будет означать лишь победу официальной Москвы, уверен он.