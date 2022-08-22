Эрдоган предложил «радикальное решение» конфликта на Украине

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 59,53 (+0,14) Инвестиции, 16:21
Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 59,74 (+0,61) Инвестиции, 16:21
В Ненецком автономном округе ввели режим ЧС из-за обмеления Печоры Общество, 21:31
Storytel прекратит работу в России Бизнес, 21:28
Дзюба попал в стартовый состав «Адана Демирспор» на матч с «Фенербахче» Спорт, 21:25
Суд оправдал фигурантов дела о хищении 1 млрд руб. у Росавиации Общество, 21:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
Экс-тренер «Спартака» объяснил уход Федуна «личными причинами» Спорт, 20:55
Россия поднимет тему убийства Дугиной на заседании Совбеза ООН Политика, 20:51
Путин посмертно наградил дочь Дугина орденом Мужества Политика, 20:27
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Саитов назвал Фьюри фаворитом боя с Усиком за титул абсолютного чемпиона Спорт, 20:25
Эрдоган предложил «радикальное решение» конфликта на Украине Политика, 20:21
В Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров Общество, 20:19
НРД раскрыл юридического консультанта по разблокировке активов Инвестиции, 20:18
Комьюнити бренда: что это и зачем бизнесу его создавать Социальная экономика, 20:07
«Газпром нефть» добилась перевода СП с Shell в российскую юрисдикцию Бизнес, 20:06
Военная операция на Украине ,  
0 

Эрдоган предложил «радикальное решение» конфликта на Украине

Реджеп Эрдоган: целью Турции является встреча Путина с Зеленским
Конфликт на Украине следует разрешить «радикально» — встречей Путина и Зеленского в Турции, заявил Эрдоган. Зеленский ранее исключил диалог с Москвой до возвращения российских войск в Россию
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Vahid Salemi / AP)

Последствия боевых действий между Россией и Украиной влияют на весь мир, Турция прикладывала усилия для предотвращения конфликта и достижения мирного соглашения, Анкара нацелена на личную встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган, передает телеканал A Haber.

Президент Турции напомнил, что в начале августа встречался с Путиным в Сочи, а в середине месяца вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем посетил Львов, где встретился с Зеленским.

«Наша цель — собрать вместе Путина и Зеленского в Турции для радикального решения кризиса», — сказал Эрдоган.

Эрдоган рассказал о беспокойстве Зеленского из-за частых обманов
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский

Во время визита во Львов и Сочи турецкий лидер напомнил обоим лидерам о возможности личной встречи в Турции. Президент России дал понять турецкому коллеге, что готов к встрече с Зеленским для поиска путей решения конфликта, несмотря на то что Кремль долгое время исключал такую возможность, сообщали источники CNN Türk.

Зеленский исключил переговоры, пока российские войска находятся на территории Украины. Диалог Москвы и Киева также будет невозможен в случае суда над пленными украинскими военными в Мариуполе и проведения референдумов на занятых Россией территориях, предупреждали в Киеве.

Постпред России не увидел «платформы» для переговоров Путина и Зеленского
Политика
Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют
Статьи
Pro
Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду
Инструкции
Pro
Фото: Cameron Spencer / Getty Images Мыслями на море, телом в офисе: как вернуться в строй после отпуска
Инструкции
Pro
Получить оффер на высокооплачиваемую должность — 5 секретов резюме
Инструкции
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Фото: Clive Mason / Getty Images В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит
Инструкции
Pro
Фото: Jonathan Gallegos / Unsplash Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях
Инструкции
Pro
За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится
Статьи

Кроме того, возобновиться переговоры России и Украины не могут и из-за ситуации на фронте, говорили в Киеве. Украинская армия должна сперва добиться выгодной переговорной позиции, например в результате контрнаступления, указывал глава делегации Украины Давид Арахамия. С этим соглашался и глава украинского МИДа Дмитрия Кулеба: он предупредил, что при возобновлении переговоров до «поражения на поле битвы» российских войск в диалоге снова будет «язык ультиматумов».

Украине важнее победить, чем согласиться на «какую-то ситуативную паузу», подчеркивал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Если же диалог немедленно возобновить, это будет означать лишь победу официальной Москвы, уверен он.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган Украина Турция переговоры

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский назвал черту, за которой будут невозможны переговоры с Россией
Политика
Шольц зимой заверил Путина, что Киев не примут в НАТО в ближайшие 30 лет
Политика
CNN узнал об опасениях в ЕС по разрушению консенсуса о поддержке Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter